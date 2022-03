La Marcha Blanca del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) recorre Granada para "gritar" las pésimas condiciones del colectivo

Este sábado, la Marcha Blanca del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) ha recorrido las calles de Granada, partiendo de los jardines del Triunfo hasta concluir la etapa en la Fuente de las Batallas, plaza del Campillo. Esta es la décima caminata y segunda en la provincia granadina tras la realizada en Motril. La “abuela Paca” en homenaje a todas las personas mayores y dependientes de Andalucía acompañará la marcha exigiendo poner fin a las listas de espera de la Dependencia en la comunidad autónoma.

El Ayuntamiento de Granada y la mayoría de la provincia mantienen privatizados, según denuncia CGT, convocantes de esta manifestación, los servicios de Atención Domiciliaria en sus municipios "fomentando con ello el lucro de empresas privadas sin escrúpulos, a las que no importan ni las personas dependientes ni las trabajadoras/es del servicio, solo los beneficios, escatimando en calidad de la prestación, recorte de horarios… a las personas usuarias y no respetando el convenio colectivo, la ley de prevención, etc. de las trabajadoras/es del SAD".

El Servicio de Atención Domiciliaria ha programado hasta catorce caminatas que los llevarán desde Almería a Sevilla pasando por todas las provincias andaluzas con el objetivo de "gritar a la ciudadanía las condiciones sociolaborales que padece el colectivo de Atención Domiciliaria en Andalucía, el hartazgo, la desprotección y la invisibilización de este servicio esencial para la ciudadanía que ocupa a más de 22.000 profesionales sociosanitarias en nuestra comunidad autónoma, la mayoría mujeres", según denuncia CGT en una nota.

El SAD de CGT Andalucía exige que el colectivo deje de ser de “usar y tirar”, se le reconozca la profesionalidad como personal sociosanitario que son y la dignificación profesional con condiciones laborales, de prevención de riesgos y salariales acordes a la responsabilidad y buen hacer que desempeñan en todos y cada uno de los municipios andaluces. Alguna publicación ha denominado a las trabajadoras/es del SAD como “ángeles de la guarda de la dependencia”

Las reivindicaciones básicas que realizar el Servicio de Atención Domiciliaria son: