Marín remite también a las direcciones nacionales para resolver la crisis por la alternancia en la Alcaldía

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), se ha referido hoy en Granada a la crisis del bipartito por la alternancia en la Alcaldía y ha remitido también, como lo hiciera hace una semana el alcalde, Luis Salvador, a las direcciones nacionales de PP y Cs para que solucionen las discrepancias sobre el 2+2 que reclama el PP o los 4 que defiende Ciudadanos.

"Lo único que me preocupa es que a Granada le vaya bien. Si le va bien con este gobierno estaré contento y orgulloso", ha dicho Marín, asegurando que "cualquier situación entre dos fuerzas, en este caso tanto Cs como PP, tiene unos responsables a nivel nacional para que se diriman dentro del marco del acuerdo. Esta situación no me preocupa, me preocupa que a los granadinos les vaya bien".

Marín ha aprovechado su visita a Granada para "tender la mano a todas las fuerzas políticas" para lo que necesiten de la Junta de Andalucía. "Esto no va de siglas", ha dicho, transmitiendo un mensaje del propio presidente de la Junta, de hacer todo lo que se pueda hacer para los ciudadanos.

Por su parte, el delegado del gobierno de la Junta en Granada, Pablo García (PP), ha asegurado a este periódico tras la reunión que comparte las palabras del vicepresidente y que el pacto se cerró con las direcciones nacionales y que "esa controversia tendrán que dirimirla las direcciones nacionales".

García ha pedido que se "dé normalidad al pacto, que está funcionando bien, y se solucionará en cuanto las reuniones se convoquen de esa comisión de seguimiento de las direcciones nacionales y se solucionará sin ningún problema".