1º de Mayo sin manifestación en las calles de Granada: la lucha por el trabajo online

Los sindicatos de UGT y CCOO han presentado esta mañana, vía telemática, sus reivindicaciones para al 1º de Mayo en Granada, una día 1 que será atípico sin manifestación en las calles ni proclamas laborales por lo que será a nivel interior y doméstico donde 'se llevará la profesión'... por dentro.

Ambos Sindicatos afrontan un atípico 1º de mayo, Día de los Trabajadores, ya que realizarán sus protestas vía online, ante la imposibilidad de hacer sus tradicionales movilizaciones en las calles debido al estado de alarma por el coronavirus.

CCOO y UGT en Granada se sumarán a la manifestación virtual llevada a cabo a nivel estatal, en esta ocasión bajo el lema "Trabajo y Servicios Públicos. Otro modelo social y económico es necesario", junto a un concierto emitido por internet con el que también se homenajeará a los trabajadores afectados por la crisis.

El secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, ha señalado que en 130 años desde que esa fecha se celebra en el mundo es la primera vez que no se va a poder hacer en las calles, y que para un sindicato no poder hacer un uso de la movilización no es una buena noticia, es una lástima que se viva esta situación, pero avisa de es una fecha mucho más reivindicativa que nunca antes pudo haber para hacer escuchar nuestras demandas.

Una fecha, ha dicho el ugetista, que quiere dedicar a los empleados de servicios esenciales que están en primera línea. Espera que conmemorar esta jornada desde casa sirva como una oportunidad para llamar más la atención como fecha reivindicativa que es.

Así, detalla, la movilización se va a centrar en redes sociales con la intención de reivindicar los servicios públicos, que en la anterior crisis sufrieron tremendos recortes y hoy se están echando en falta. En un contexto de ERTE y despidos, Martín (UGT) remarca que hay que aliviar la vida de los más frágiles.

"No podemos olvidar que nuestro país lidera el ranking de la pobreza, por lo que es urgente ayudar a las familias para llegar a mañana con las menores cicatrices posibles", ha opinado Martín, quien ha recordado además que en la anterior crisis, nada más empezar, lo que se produjeron fueron ERE y despidos colectivos; lo primero que se ha hecho ahora fue un acuerdo como los ERTE, que se están demostrando como un escudo laboral y un colchón social, incide.

"La crisis provocada por el Covid-19 no se puede abordar como se abordó la anterior crisis, hay que ayudar más a las personas", afirma el líder de UGT en nuestra provincia, quien aboga por ampliar el contrato social y reforzar los servicios públicos. Por ello, cree imprescindible poner ya en marcha la renta mínima vital, puesto que si ya es duro estar confinado, más duro es estar confinado sin ingresos. Aunque considera que la actividad se irá retomando poco a poco y aún no se sabe muy bien cómo, augura que se tiene que producir una apuesta en Granada por un tejido industrial fuerte.

"Hay mucha dependencia del sector servicios, por lo que hay que reforzar el papel industrial; ahora se demuestra que tener las cosas en proximidad tiene sus ventajas y no se puede ver solamente el precios", avisa. También dice que será clave regular el teletrabajo con la negociación colectiva, con una jornada como es debido y sin que los empleados deban usar sus propios medios.

Por otra parte, opina que esta crisis debe servir para hacer un replanteamiento de los servicios públicos, para reforzarlos ante las carencias que se han puesto de manifiesto en sectores como la sanidad. Un drama, que se observa de forma más exagerada en la residencias privadas para la tercera edad.

Martín (UGT) apuesta por diseñar distintas alternativas y mecanismos para la fase de desescalada y la vuelta a la actividad con un refuerzo del acompañamiento social. Lo que no podemos es transformar esta crisis sanitaria en una crisis con elementos irreversibles, ha dejado claro. Valora la repuesta del Gobierno central con medidas muy distintas a las de 2008, y aunque siendo un drama para muchas familias, "hay que pensar que si no dispusiésemos de ese amortiguador social el problema sería demoledor", concluye.

Por su parte, Ricardo Flores, secretario general de CCOO Granada, ha querido recordar a todas las personas fallecidas por el coronavirus. "Si algo está quedando patente en esta dramática crisis" ha asegurado Flores "es el valor insustituible del mundo del trabajo".

Especialmente se ha referido el responsable sindical a las personas que están en primera línea dando la cara para acabar con esta pandemia, tales como las personas responsables de trabajos sanitarios, sociosanitarios y de la dependencia, de los servicios esenciales; pero también de trabajos poco cualificados, como el de los trabajadores y trabajadoras del campo; y se ha referido además a las personas que desempeñan su labor día a día en las cadenas alimentarias, en los supermercados, el transporte, o en la limpieza.

Ricardo Flores ha destacado también el valor de los servicios públicos esenciales que en Granada en estos momentos están recibiendo una avalancha de solicitudes de Expedientes de Regulación de Empleo, así como consultas de la ciudadanía para acceder a subsidios y prestaciones.

En este sentido, el líder provincial de CCOO advierte que se mantiene el riesgo de que haya millones de despidos, por lo que "después de esta crisis habrá que revisar en profundidad un sistema laboral que no sirve, que se sustenta en los contratos temporales en la precariedad y en los bajos salarios". Y se ha referido también a las personas que se han quedado sin ingresos por imposibilidad de trabajar, personas que probablemente tarden algún tiempo en recuperar el empleo, dada la actual situación, por eso insiste en completar la red de protección social, con un ingreso mínimo vital para estas personas. "Hay que meter dinero en el bolsillo de la ciudadanía para poder reactivar la economía", ha insistido.

El 1º de Mayo es una fecha de reivindicación laboral y sindical, y en este sentido, advierte que en CCOO "no nos vamos a olvidar de la precariedad laboral como principal campo de batalla cuando salgamos de esta crisis sanitaria".

Por último, Ricardo Flores ha explicado que este 1º de Mayo va a ser algo atípico, no vamos a salir a la calle, "pero pocas veces, como en este 1º de Mayo, ha quedado tan patente el valor insustituible del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, y de los servicios públicos para sacar adelante la sociedad", ha terminado el secretario general de CCOO Granada.