La Junta achaca los problemas en el Metro a una "incidencia puntual"

A una "incidencia puntual" achaca la Agencia de Obra Pública de Andalucía (AOPA) los problemas en el Metro de Granada en los días previos a la festividad de los Reyes Magos, y que han sido denunciados por un trabajador de la infraestructura mediante una carta apoyada por el Sindicato Ferroviario.

La Agencia no niega algunos de los problemas que expone la misiva, como la circulación de 9 de los 15 trenes de la flota, o las incidencias de software para los usuarios, pero se refiere a ellos como una "coincidencia particular", que además no se ha producido de forma "regular".

“Ha sido una coincidencia en el tiempo de dos incidencias en dos trenes que tienen que ser objeto de revisión y reparación. No hemos tenido ningún problema ni interrupción en el servicio", aclaran fuentes de la Agencia, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

"Esto provoca una afección en los minutos de espera, pero no hemos tenido quejas por parte de los usuarios a través de los canales habituales de comunicación”, insisten.

La AOPA ha recordado que en estos últimos meses "no se han producido" incidencias de este tipo sostenidas en el tiempo.

Critican que en la carta del trabajador no se especifique el día ni la hora de la incidencia, y que durante toda la Navidad no se han recibido quejas "significativas" por los canales de comunicación del Metro

Estas fuentes critican que en la carta del trabajador del Metro no se haga referencia a qué horas y a qué días se refiere concretamente el denunciante, pero han aclarado que durante la Navidad "hay que tener en cuenta que los horarios se redactan porque los usos cambian", ya que "no hay universidad, no hay colegios, y hay vacaciones laborales".

También matizan que, dependiendo de la hora del día, en circulación puede haber un máximo de 12 trenes a la vez en la malla, mientras que en otras franjas la cantidad se reduce a 8 o 9 unidades. Además, han recordado que siempre tiene que haber "dos trenes en reserva" en cocheras.

Por otro lado, la AOPA dice que es "incierta" la afirmación del trabajador del Metro que pide a la Administración explicar por qué "los sistemas no permiten alcanzar" una mayor "velocidad comercial".

A este respecto, la Agencia explica que los trenes del Metro de Granada circulan a una media de 19,4 kilómetros por hora, cuando el objetivo está en los 20,6, por lo que "estamos a un 94% de cumplimiento de la velocidad media". Que no se haya alcanzado "no tiene que ver con los sistemas implementados”, afirman.

"Regularmente ha podido haber algún problema informático, pero no es una tónica. No es real. Ha podido haber algún problema, pero con carácter permanente no se han producido", contestan acerca de otra crítica, la de los problemas de software para dar información a los usuarios.