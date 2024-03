Miguel Ángel Donaire, el talento granadino que estudiará en Oxford, clasificado para la fase nacional de la Olimpiada Matemática

El estudiante granadino Miguel Ángel Donaire se ha clasificado para la fase nacional de la LX Olimpiada Matemática española, que se celebrará en la localidad aragonesa de Calatayud en un par de semanas. Donaire, que el próximo curso estudiará en la Universidad de Oxford y que este mes cumple 16 años, obtuvo su pase a la competición nacional en la VI Olimpiada Matemática Andaluza (OMA).

La OMA, celebrada este año en Almería, es un concurso de resolución de problemas matemáticos diseñado para seleccionar a doce estudiantes de Andalucía, previamente clasificados en las respectivas fases locales, una por provincia. Los doce participarán ahora en la fase Nacional de Calatayud, según recoge la web del evento regional.

El comité organizador estuvo presidido por Rosendo Ruiz Sánchez, de la Universidad de Almería. Además, hubo un tribunal formado por delegaciones provinciales de la OME en Andalucía. La competición se desarrolló desde el viernes 23 de febrero al domingo 25. Por parte de Granada participaron Donaire, que se clasificó para el Nacional, Vladimir Krivoshapov y Alejandro Berrio Puerta.

El pasado mes de febrero Donaire también logró un gran resultado en la tercera edición de la Olimpiada Informática de Andalucía, en la que quedó primer clasificado. Esta iniciativa está promovida por la Red de Cátedras de Telefónica y con las participaciones de las Universidades de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.

Con apenas 15 años, este estudiante de La Presentación de Granada fue admitido por la Universidad de Oxford, donde el próximo curso estudiará Informática y Matemáticas.

Él mismo se encargó de cumplimentar el farragoso proceso burocrático que le permitió presentarse al proceso de selección, consistente en un examen en Madrid en el que obtuvo una puntuación de 96 sobre 100 y en otras cuatro pruebas online en inglés, relató a Efe .

"Fue una sorpresa, no sabía si iba a entrar o no. Me sorprendí bastante", dijo tras explicar que inicialmente no lo celebró mucho porque no llegaba a creerse del todo que esa "ilusión" que había albergado durante un tiempo "había salido bien".