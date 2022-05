Montero dice que Olona no se haga la víctima: Todos somos iguales ante la ley

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que la candidata de Vox a las elecciones andaluzas, Macarena Olona, no se haga la víctima, tras iniciar el Ayuntamiento de Salobreña el procedimiento para darle de baja de oficio en el padrón municipal, ya que la Policía Local no ha podido "acreditar" que resida en la vivienda donde se empadronó en noviembre."Todos somos iguales ante la ley, nadie puede saltársela", ha afirmado Montero a raíz de que el Ayuntamiento de Salobreña haya dictado este viernes una resolución de inicio de baja de oficio en el padrón municipal de Macarena Olona después de que la Policía Local no haya podido "acreditar" que la candidata de Vox a la Junta resida en la vivienda de este municipio de la Costa de Granada donde se empadronó en noviembre, y le da quince días para que presente alegaciones.Antes de participar este viernes en la clausura del XIII Congreso Notarial Español, que se ha celebrado durante dos días en Málaga, Montero ha asegurado que, a la espera de lo que decida la Junta Electoral Central tras la resolución dictada por el ayuntamiento granadino de Salobreña, "el cumplimiento de la ley es exigible a todos lo ciudadanos"."No se puede hacer la víctima, como si fuera una persecución sobre su persona; se tendrá que comprobar por parte del municipio que se cumplen las condiciones de ese empadronamiento", ha remarcado."Todos somos iguales ante la ley, nadie puede saltársela y, sobre todo, personas que tienen conocimiento de derecho, como ella traslada", ha aseverado.Montero le ha recordado a Olona que "no se pueden hacer trampas ni ningún tipo de planteamiento que no vaya acorde a lo que a todos nos es exigible"