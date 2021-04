Las declaraciones de Moreno sobre el 2+2 enfrían el debate aunque los portavoces del bipartito mantienen sus posturas

Tras las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ayer sobre el 2+2 en la Alcaldía de Granada, diciendo que no está en su horizonte más inmediato y que además "no dan los números", se echó el freno desde Sevilla a la alternancia que se reavivó hace dos semanas desde dentro del bipartito. El portavoz de Cs, Manuel Olivares, confirmó que hubo pacto con entre Salvador y Pérez y el PP local salió por primera vez al paso asegurando que trabajaba por recuperar la alcaldía. El portavoz popular también ha ratificado en varias ocasiones que existió el pacto al margen del nacional y pidió explicaciones al propio alcalde.

Con este mar revuelto de nuevo desde dentro del bipartito en Sevilla se ha frenado cualquier opción. Primero fue Juan Marín, de Cs, avalando a Salvador para cuatro años. Ayer lo hizo el propio presidente de la Junta y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, que enfriaba el debate y paraba opciones de trabajo locales porque "no dan los números" y no quiere ahora en Andalucía otra cosa que no sea "estabilidad".

Ante este toque y aclaración de Moreno, los portavoces municipales han aplacado hoy la contundencia de las últimas semanas y, aunque mantienen sus posturas pero sin hablar expresamente de ellas, hablan ahora de "ruido" creado por otros grupos municipales cuando la nueva 'bomba' partió de dentro.

El portavoz municipal de Cs, Manuel Olivares, ha dicho hoy que "respeta" las declaraciones de Moreno pero que él sólo dijo la verdad sobre el pacto. "Me preguntaron si era verdad o no lo que dijo Hervías y yo dije la verdad. Ya la decisión no depende de mí, yo comenté la situación. Lo respeto y ya veremos qué ocurre", ha dicho, acusando a otros grupos políticos de estar "más entretenidos en el ruido que en el trabajo".

Y ha reconocido esa tensión interna que hay en el bipartito, con un Salvador solo y movimientos entre partidos. "Nosotros no entendemos de egos. De puertas para afuera podemos tener nuestras disputas o malos entendimientos, pero de puertas para adentro vamos todos a una trabajando por y para Granada ya que los granadinos nos pagan el sueldo". Y dice que no están en el 2+2 sino en "trabajar para todos, nos hayan votado o no. Estamos dejándonos la piel. Ojalá la ciudad entienda quién miente o no".

Por su parte, el portavoz del PP, César Díaz, ha dicho también que no va a valorar las declaraciones del presidente aunque sí añade que "lo que se tenía que decir se ha dicho y se ha dejado constancia en diferentes momentos en estos meses". Y en las últimas semanas lo que ha dicho el PP de Granada y el municipal es que hubo pacto y que los pactos están para cumplirlos.

"Hay personas más empeñadas en mantener el debate, aunque para mí no lo hay, en mantener el ruido y el run run, pero nosotros estamos en lo que los ciudadanos piden, que no en quién está en esta silla sino en que sus políticos centren su energía en combatir la pandemia. Y esa es la prioridad, no quien se sienta en esta silla o en aquella", ha dicho Díaz, que asegura que hay grupos políticos que están manteniendo "de manera artificial" ese "ruido" pleno tras pleno y comisión tras comisión.