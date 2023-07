Por un Mundo Más Justo reivindica en Granada la sanidad pública y la atención a la salud mental

La candidata a la presidencia del Gobierno por el Partido Político Por Un Mundo Más Justo (M+J), Raquel Torrejón, ha reivindicado en Granada "la sanidad pública y universal", reclamando que los recursos estén "bien utilizados y bien aprovechados", que "la atención primaria se fortalezca" y que "esté bien atendida toda la población".

Dentro del Tour Conectamos Buena Gente —con el que está recorriendo parte de las 40 circunscripciones a las que concurre la formación el 23 de julio—, la candidata ha mantenido un encuentro en el mirador de San Miguel Alto con Rosa Mercado, una enfermera con más de 30 años de experiencia y cuya única preocupación es "cuidar a las personas". "No me creo que no haya recursos para hacer las cosas bien, sino que hay una política dirigida a desmantelar la sanidad pública. […] La sanidad pública es universal; si nos la cargamos nos estamos cargando la atención sanitaria a las personas más vulnerables", ha aseverado, valorando las medidas que, en este ámbito, recoge el programa de M+J.

En esta línea, la cabeza de lista de M+J al Congreso por Granada, la educadora social Elena Pimentel, se ha mostrado preocupada por la salud mental, dado que "existe muchísimo estigma y queda mucho camino que recorrer". "La atención en salud mental no debería ser un privilegio. La terapia es costosa y, muchas veces, la única forma de que se haga un seguimiento real es de forma privada. También pedimos que en los centros educativos se pueda hablar de salud mental, que haya formación y se visibilice", ha remarcado.

Con una trasera que replica la tribuna de oradores del Congreso, Torrejón también ha podido conversar con Mouctar Dramé, originario de Guinea Conakry, que ha alzado la voz contra las muertes en el Mediterráneo de quienes buscan "una vida mejor" y contra la falta de "acogida" en España y Europa.



Como ha detallado la candidata, en M+J "estamos muy sensibilizados con la migración" y se trabaja para que los migrantes "no sean considerados como un número más, al que no atiendo, sino personas con nombre y apellidos a las que se intenta integrar, a las que se acompaña…". "Hace falta una Ley de Extranjería adecuada", ha añadido, poniendo el foco en el coliderazgo de la formación de la plataforma Esenciales, que logró presentar más de 610.000 firmas válidas en el Congreso para que se debata la regularización de 500.000 migrantes.



El encuentro lo ha cerrado el candidato de M+J al Senado por Granada, Eduardo Castillo. Dada su condición de biólogo, ha incidido en la importancia "del dialogo y la ciencia" para cuidar de verdad el medio ambiente.

Sobre la campaña

Con el lema Conectamos buena gente, M+J se presenta el 23 de julio en 40 circunscripciones, tanto al Congreso como al Senado, y se compromete a conectar a personas diversas para que se prioricen medidas contra la desigualdad en España y a favor del cuidado del planeta, al tiempo que reivindica la buena política para superar la crispación.



Entre sus 125 propuestas, que ya se pueden ver en la web, pone un acento especial en los derechos sociales universales, la inclusión de las personas migrantes, el cuidado de jóvenes y autónomos y la economía del bien común. Además, reclama mayor transparencia —dado que es el único partido que publica su contabilidad en tiempo real—; aboga por el diálogo y el acuerdo transversal entre distintas formaciones, y apuesta por la escucha activa a la ciudadanía, con mejores métodos de participación democrática.