Así será la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias este 2022: media hora más, carpa para donativos y sin parones en la cola

"Transformar las angustias en alegrías". Este es, en palabras del hermano mayor de la Hermandad patronal de la Virgen de las Angustias, Antonio González, uno de los objetivos de la celebración este año de la ofrenda floral, que vuelve al formato prepandemia.

Ante la previsión de asistencia de miles de personas, la hermandad y el Ayuntamiento de Granada han decidido adelantar media hora el inicio de la ofrenda, que comenzará a las 17:30 horas, según ha anunciado el alcalde de Granada, Paco Cuenca, durante la presentación del evento de este jueves, 15 de septiembre. "Estamos en la antesala de uno de los días más celebrados, la ofrenda floral a la Virgen de las Angustias, junto con el día 25, que será el momento en el que recuperemos a nuestra patrona en las calles de Granada" con su recorrido habitual.

"Este año lo celebramos de forma especial ya que tras un tiempo muy difícil hay que reconocer la tarea de la hermandad, del manto de la propia Virgen, cerca de muchos granadinos que lo han pasado mal y siguen pasándolo mal, por lo que esperamos una gran afluencia de gente que tras un tiempo difícil para muchos granadinos tienen mucho que ofrecer y que pedir. Es una tarde grande para Granada", ha dicho el alcalde.

Horario y organización de las colas

El inicio de la ofrenda será a las 17:30 horas con la ofrenda del Ayuntamiento. A partir de ahí, se recupera como antes de la pandemia el paso de instituciones, organizaciones y asociaciones de todo tipo de la provincia que quieren dejar su ofrenda. Ya hay más de 80 apuntadas, de ahí la necesidad de ampliar el horario.

Como novedad, se ha anunciado que no se va a cortar la cola en ningún momento, por lo que no habrá parones. El alcalde y el hermano mayor han coincidido en que la cola se formaba por los parones que había que hacer para esas ofrendas oficiales que hacían asociaciones, coros, organizaciones, empresas, bandas,... por lo que ahora lo que se hará es habilitar un espacio frente a la Virgen para estas ofrendas de forma que no haga falta parar la cola y los granadinos no dejen de pasar ante la Patrona para dejar su ofrenda.

Se mantiene la ofrenda solidaria para quien quiera entregar alimentos no perecederos o donativos económicos destinados directamente a la obra social de la hermandad, que ayuda a 500 familias. "La ofrenda sirve también para ayudar a muchas familias ampliando a todo el día las aportaciones, de 09:30 a 21:00 horas".

"Desde hace dos años estamos volcados en la labor social y este año también habrá ofrenda solidaria. Ya están los paneles preparados, la Virgen estará en la puerta y se pondrán carpas para los alimentos no perecederos y donativos. La solidaridad es lo que prima, es el fin de la hermandad. Hay para todo, para la flor y para el donativo, por lo que invito a todos los granadinos a que vayan, van a ir. La Virgen nos supera a todos. La hermandad es toda Granada, no se limita a 2.000 hermanos", ha dicho el hermano mayor, Antonio González.

Itinerario de la procesión

Por lo que respecta a la procesión de la Virgen de las Angustias, prevista el domingo 25 de septiembre, el primer regidor ha mostrado su satisfacción por “ver que de nuevo, después de un tiempo de dificultades, en los que la imagen de nuestra Patrona tuvo que hacer una salida simbólica desde la basílica, este año si vuelve a discurrir por las calles de nuestra ciudad”.



El itinerario procesional, que se iniciará con la salida de la Virgen a las 18.30 horas, será Carrera de la Virgen, plaza del Campillo, plaza Mariana Pineda, calle Ángel Ganivet, Reyes Católicos, Gran Vía, Cárcel Baja, Pie de la Torre, plaza de las Pasiegas, calle Marqués de Gerona, Alhóndiga, Puerta Real, Acera del Darro para volver de regreso a la basílica.