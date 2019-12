Olivares carga contra el PSOE por "haber metido a Granada" en el problema de los cursos de empleo

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha cargado hoy contra el PSOE acusándolo de "meter a Granada" en el problema de los cursos Granada en Clave de Empleo, que están en cuestión y para los que hoy se espera un informe técnico contundente que avale la renuncia al plan, que ha generado otra crisis municipal por el desencuentro entre el concejal y el propio alcalde.

Olivares insiste en que "hay informes en los que avala" su decisión, que no es cómoda, y lamenta que "la oposición al final se vea beneficiada de un problema en el que nos metieron ellos. Han sido capaces de darle la vuelta a la tortilla en un problema que veremos si no incurre en algo más", advierte el edil, que pide a la oposición que se basen en informes "y no en conjeturas".

El concejal mantiene que el informe final de Empleo será contundente sobre los riesgos económicos de seguir con el programa y niega los argumentos de PSOE y Podemos-IU de que pueda realizarse sin riesgo y que no cueste al Ayuntamiento ya que por ejemplo indica la contratación de 6 personas para el plan.

En un ejemplo gráfico explica que "es como si Europa nos dice que nos pone un Ferrari pero primero hay que pagarlo, hacerle kilómetros, pagar el seguro, ... yo no podría mantenerlo y tendría que renunciar".

Según Olivares, el PSOE "era consciente de que no era verdad y se tuvieron que basar en un informe externo porque los internos no valían. Pero Ana Muñoz saca de una partida de becas dinero para meterlo en la partida de asesoramiento externo", informe que tuvo un coste del doble del previsto en el plan.

El concejal ha ido a más y ha aludido a la gestión socialista en casos como los ERE, "donde la sentencia dice que por no haber leído los informes de los jefes de servicio e intervención pasó lo que pasó". "Gastaron fondos de empleo en burdeles y en fiestas. Esa es la gestión del PSOE. Cuando sus compañeros se van de burdeles, ¿se acuerdan de los desempleados? Hay que ser mucho más serios y han demostrado la incapacidad que tienen en gestión y que la usaban para hacer redes clientelares. Además Cambril cuestiona a las jefas de servicio, por lo que estaríamos hablando de acto delictivo. Desoir a las jefas de servicio son palabras mayores". Además insiste en el procesamiento de Paco Cuenca "por desoir informes técnicos".

Sobre la discrepancia con el alcalde al aceptar la moción y pedir una prórroga al Gobierno, vuelve a insistir que no hay crisis pero que también mantiene que "en el caso de que se siguiese con los planes no puedo firmarlo porque si lo hiciera estaría cometiendo un acto negligente. No lo voy a hacer. No quiero que dentro de 3 años todo el mundo me mirase a mí. Asumo los restregones de la oposición porque sé que se iba a utilizar".

Respecto al argumento de la oposición de que Granada será la única que renuncie, Olivares dice que otras capitales "tendrán más tesorería". "Los itinerarios requerirían de la inversión de 3 millones de euros en especie, en personal y oficinas. Pero Empleo tiene 26 personas en estructura, hasta 2 millones hay que contratar externamente, por lo que ya está desdiciéndose de que todo estaba en especie. Además supondría bloquear el área", ha dicho el concejal, que asegura que hará más proyectos y programas para los parados.

"Me preocupa el desempleo. no busco votos ni utilizo a los desempleados", ha respondido a las acusaciones de que explique a los parados granadinos la decisión de renunciar a estas ayudas.

Sobre la afirmación de Podemos-IU de que tiene un pie en el PP, ha dicho: "si tengo un pie en el PP no sé dónde tengo el otro. Cambrill sí tiene los dos pies en el PSOE omo ya lo tuvo cuando estuvo en el Consultivo, a ver cuánto ganaba comiendo del PSOE y esos favores prestados hay que devolverlos. Yo tengo los pies en Granada y en mi convencimiento".