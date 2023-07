Olona inicia en un prostíbulo de Granada su campaña electoral y denuncia la hipocresía de los que pagan y dan la espalda

Acompañada por un grupo de mujeres prostituidas y con la cara cubierta por máscaras blancas, la líder de Caminando Juntos, Macarena Olona, ha iniciado la campaña electoral a la Presidencia del Gobierno denunciando la "hipocresía" de los que "pagan el amor experto" de profesionales y luego "las dejan desamparadas", un escenario, el local de ocio nocturno de Atarfe, que la propia candidata asegura es conocido "para los políticos".

"A muchos les van a pitar los oídos. Ya estarán los batallones del odio haciendo memes e intentando ridiculizarnos como el partido de las putas, los gitanos y los maricones", ha indicado Olona, quien ha asegurado que no le preocupa dicha repercusión ya que "lo hacen porque tienen miedo a la gente normal. Tienen pánico al sentido común. Tienen terror a ver que Caminando Juntos se ha metido directamente dentro de su guarida donde muchos han dilapidado el dinero de nuestros impuestos".

En este sentido, ha remarcado que están denunciando "la hipocresía de los que pagan el cariño y el amor experto de unas profesionales a las que luego les dan la espalda y dejan desamparadas". La candidata a la Presidencia del Gobierno ha resaltado que la nueva formación está formada por "putas, gitanos, abogados, autónomos y currelas", se trata de "una suma de historias", de la representación de la calle y de los que no se sienten representados por el resto de partidos. Un partido que chocará con "todos aquellos que van de cristianos ejemplares y que se olvidan. Les van a pitar los oídos a toda esa España de la moqueta, la que lleva años metiendo el polvo debajo de la calle, la que es un jarrón chino".

Al hilo, Olona ha asegurado que no representan a la España tabú, sino la de la luz. "No entramos en el juego tramposo del bipartidismo, en ese mirar constante al pasado para no ocuparse de los problemas del presente. Caminando Juntos no está en el que te vote Txapote", y que ha llegado para luchar por "el que España salga a flote". Asimismo, ha añadido que Caminando Junto no está en un "combate a la guerra civilista ni en boxear con un dictador que hace años que murió", sino en una "segunda transición, en dejar sin fuerza a los extremos" y "traer de vuelta el sentido común y ser útiles en la política", ha subrayado.