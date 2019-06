Un Orgullo crítico de vuelta a los orígenes

Mañana se celebra el día del Orgullo Gay en Granada y en determinados ambientes, sobre todo auspiciados por la nocturnidad y la seguridad del compadreo que extingue lo políticamente correcto se escuchan discursos envalentonados como este: “Pero si los gays tienen todos los derechos... hasta se casan” o el ya clásico: “¿por qué no se celebra el día del orgullo hetero?”

Chema del Águila se ríe y contesta entre el hastío y la diversión surrelalista del asunto que “tendría mucha gracia ir a colegios y ver que llamaran a los niños ‘puto o puta hetero de mierda’ o ‘maldito macho”. Sin más, se cierra el tema.

Del Águila es uno de los integrantes de la Asamblea Granada Visible, uno de los colectivos que organizan este Día del Orgullo Gay que tiene mucho que ver con la memoria reivindicativa y menos con la vanidad de atracción turística.

Este año todo está conectado: el pregonero de esta edición es Paco Clavel, jiennense (de Iznatoraf), guerrillero e historia de este país en la lucha por los derechos de los homosexuales cuando todo estaba por hacer y el cariz era mucho más serio: jugarse la vida en una paliza, en un tratamiento –tan de moda ahora– para curar tu sexualidad o simplemente la muerte lenta para quienes tuvieron que vivir en un armario.

El Orgullo de este año está dedicado a todos aquellos que en la clandestinidad a veces y otras en manifestaciones o en el acto de extrema valentía que suponía salir a la calle cómo y con quien se quisiera, cincelaron poco a poco los derechos de los que hoy disfruta el colectivo LGTBI. Hasta casarse, oiga.

Sigue la conversación con Chema del Águila y en seguida aparecen dos nombres: Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, pioneras en la lucha LGTBI en Estados Unidos. Mujeres trans, una latina y la otra negra y una de ellas prostituta. Ni más ni menos que la representación sociológica de quienes más se jugaron hace 50 años en manifestaciones sin confeti ni carrozas.

La Asamblea Granada Visible lo tiene claro en este punto: “queremos una vuelta a los orígenes, por eso tenemos tantas afinidades con el movimiento del Orgullo Crítico, alejándonos de las parafernalias y de que el Orgullo sea solamente una fiesta”. Sobre todo, Chema subraya lo que consideran“una vergüenza”, tratar al Orgullo “como una atracción turística”. Zanja de nuevo el asunto con un ejemplo distópico: “Es una reivindicación como el 8 de Marzo y a nadie se le ocurriría pensar que ese día es algo turísitico”. Este activista sostiene además que no se puede entender la lucha LGTBI sin el feminismo.

¿Pero, por qué hay que celebrar el Orgullo? Chema se remonta hasta hace unos 50 años, a los disturbios de Stonewall, “cuando el colectivo más subversivo, más oprimido como eran los chaperos, las prostitutas, las personas racializadas y las trans” se jugaban la cara frente a la policía. Con esto en la mente, Chema del Águila lamenta que “se haya dado un discurso asimilacionista que dice que quien conduce el Orgullo es el hombre gay homonormativo”. Esto es, blanco de clase media o alta, occidental y con posturas hasta machistas. Chema se refiere a la plumofobia, aversión a lo femenino y además, reconoce que el colectivo está infrarrepresentado por lesbianas.

“Es muy triste ver cómo cuando se habla del Orgullo aparece la imagen del hombre musculado, macho, de clase alta, blanco y nada más: ni lesbianas, ni personas trans, ni intersexuales, ni asexuales”. Que se haya extendido la norma que restringe el colectivo a esta representación ‘selecta’ es para la Asamblea “una traición al propio colectivo, para nada apoyamos la homonormatividad y lo defenderemos a muerte”.

Lo que hace que Granada Visible sea tan activa es posiblemente su ganas de luchar, por eso, su Orgullo y planteamiento de celebración es “sobre todo, mucha reivindicación: vuelta a los orígenes bajo la premisa de que el Orgullo no se vende”. Chema sostiene que hay que llevarlo a la calle y hasta los sectores más desfavorecidos como por ejemplo el de la prostitución que por desgracia, sigue siendo una de las pocas alternativa a las personas trans. “Queremos llegar a todas: las maricas por ejemplo, que por mostrar rasgos femeninos se las discrimina...eso es una misoginia pura”.

En Granada hay celebrar el Orgullo porque sigue siendo necesaria una mayor visibilidad, continúa, “como no salgamos a las calles y digamos, ojo, existen maricas, bolleras, trans, intersexuales...Si no lo dices, no existes”.

La Asamblea Granada Visible está centrada en “la acción visible” en el activismo LGTBI desde 2017 a raíz de una concentración en repulsa al genocidio del colectivo en Chechenia que se celebraba en ciudades de toda España además de en Granada. A partir de ahí, coincidiendo “que había habido un cambio de gobierno del PP al PSOE en el Ayuntamiento" vieron que "había una apertura por la que podríamos entrar y hacer más actos”.

Ya van por el tercero -que lleva toda esta semana celebrándose– y aunque cuentan con la colaboración del Ayuntamiento, la Asamblea tiene un recado para la Corporación: no les ha gustado en absoluto que en los carteles aparezca el símbolo del Ayuntamiento como mayor organizador cuando han sido las distintas plataformas quienes han hecho el trabajo. Por otro lado, también lanzan una advertencia para sindicatos y partidos políticos –con PP y Vox ni cuentan– no quieren que aparezcan en la cabeza ni haciendo política ni bandera del día. “Los sujetos políticos que deben encabezar las marchas son las asociaciones y asambleas LGTBI”, finaliza.

Granada Visible quiere que esta ciudad gane importancia en el tejido LGTBI nacional, aunque dice Chema del Águila, “está por conseguir, poquito a poquito” ya que “el Orgullo ha estado muy paralizado aquí durante años por los gobiernos del PP que cerraron la puerta”. Eso no quiere decir que no se haya celebrado el Orgullo, se ha hecho, aunque “a una escala más pequeña, que tenía también su importancia por el simbolismo que tenía y la reivindicación que hay detrás”.