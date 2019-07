PP y Cs esperan el apoyo de Podemos-IU para pasar su primera prueba de gobierno

El equipo de gobierno formado por PP y Cs confía en los votos de Podemos-IU, "un partido que mira por la ciudad" según las palabras del concejal de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio y portavoz de Cs, Manuel Olivares, para pasar la que será su primera prueba: sacar adelante el pleno de organización que se celebra la mañana de este viernes a las 10:00 horas, 33 días después de que Luis Salvador fuese investido como alcalde de Granada.

PP y Cs se han mostrado confiados de que la propuesta de organización que han planteado al resto de partidos será aprobada –se necesita mayoría para ello, es decir, tres votos más de los once con los que ya cuentan entre ambas formaciones– ya que "hay partidos que tienen altura de miras independientemente de la ideología", tal y como indicó ayer Olivares, el cual, junto al concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad y portavoz del PP, César Díaz, han sido los encargados de llevar las conversaciones con las formaciones de la oposición. En ellas, la dedicación exclusiva de los concejales habría sido el 'as' empleado para convencer al resto de partidos, algo que podría haber logrado con Podemos-IU.

En el pleno, el equipo de gobierno buscará el respaldo para aprobar los nueve puntos que se incluyen en el bloque que contempla esa reestructuración que se había puesto en tela de juicio después de que Vox anunciase hace semanas su 'ruptura' con PP y Cs. "Vox ha dicho que no, que no iba a venir, después que sí... Tienen que aterrizar en las administraciones, aún están un poco confundidos. Cuando se llega de nuevas, es normal y uno comete errores", indicó al respecto Olivares, que tampoco se olvidó del PSOE.

"Espero que el PSOE entienda que la oposición no es el no por el no, aunque esté acostumbrado a eso. Tendría que ser un no está mal hecho y un sí cuando las cosas se hacen bien", expuso el concejal de Empleo, que además aseguró que desde el equipo de gobierno "se ha accedido a la serie de propuestas que se nos ha hecho desde el PSOE".

Ante ello, fuentes del PSOE confirmaron ayer a Granada Hoy que, de cumplirse, "tendríamos que medir la posición de votos" pues "no tenemos vocación de bloqueo". Aunque aseguran que "aún no sabemos" lo que van a votar, lo que piden al equipo de gobierno es "que se respete la proporcionalidad" ya que no van a permitir "un reparto arbitrario". Esto precisamente responde a la moneda de cambio con la que se habría negociado durante estos días: el reparto de las dedicaciones exclusivas de los concejales.

Si la propuesta no sale adelante, se prorrogará la estructura aprobada en el anterior mandato

Tan sólo 18 de los 27 ediles que forman el Ayuntamiento pueden quedar liberados en sus trabajos y cobrar de forma íntegra el sueldo de concejal para ejercer la política, para lo que tienen prioridad los que regentan áreas de gobierno. Es decir, los once concejales que suman entre PP y Cs, por lo que quedarían siete para PSOE, Podemos-IU y Vox, las cuales se repartirían esas dedicaciones exclusivas en función de su representación.

Así, desde el PSOE se ha pedido sobre todo más representación en la Fundación Granada Educa, en el Consorcio Granada para la Música –aseguran que "no se fían de lo que puedan hacer las derechas" respecto a la crisis de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG)– y también en Emucesa, entidad en la que las mismas fuentes aseguran que el equipo de gobierno "pretendía que la representación del PSOE estuviera por debajo, por lo que sospechamos que sea para esconder algo".

Si finalmente ninguno de los partidos de la oposición votan a favor de la estructura propuesta por PP y Cs, se prorrogará la aprobada durante el anterior mandato, la cual "encarecería lo previsto hasta ahora", según manifestaron Manuel Olivares y César Díaz, y propiciaría que después el alcalde, a través de decretos, cambie la denominación.

El popular indicó que "el número de coordinadores y directores generales es más favorable que el que hemos planteado, porque se aprobaron 8 coordinadores generales, si bien, hemos terminado la etapa con seis". Para este nuevo mandato, la propuesta de PP y Cs recoge nueve coordinadores generales, sin embargo, de ellos, mientras que antes solo dos eran funcionarios, ahora lo serían cuatro.

En cuanto a directores generales, en la última estructura aprobada había nueve, de los que siete eran funcionarios, mientras que ahora se verían reducidos a siete, de los cuales funcionarios serían seis. "Con la estructura organizativa del PSOE recurría a tres externos, que suponen un sobrecoste total para el Ayuntamiento puesto que se tiene que pagar una nomina 100%, mientras que ahora, teniendo menos, solo recurrimos a uno externo", aseguró Díaz, lo cual supone que si son funcionarios "lo que habrá que abonar de más es la diferencia entre el salario que tenían y el que hay de director".