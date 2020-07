El PP denuncia que el Gobierno no sabe cuando abrirá la Segunda Circunvalación de Granada

El senador del PP de Granada José Robles criticó al Gobierno por los "continuos engaños" respecto a la terminación y la entrada en funcionamiento de la Segunda Circunvalación, después de recibir la contestación a una pregunta formulada en la Cámara Alta para interesarse sobre "la fecha prevista para su puesta en servicio y también sobre los posibles retrasos" que se han ido conociendo sucesivamente desde el primer trimestre de este año.

El documento remitido al senador el 7 de julio cita que "actualmente no es posible determinar fecha de puesta en servicio" por lo que, según José Robles, "no solo reconocen que no saben cuándo va a entrar en funcionamiento sino que aquellas afirmaciones de Ábalos en las que aseguraba que la Variante Exterior de Granada estaría terminada por completo a inicios del 2020, eran tan solo palabras vacías", agregó.

Robles se refirió a las declaraciones del titular de Transportes en septiembre de 2018, pero "al comenzar este año, antes de la irrupción del Covid-19, lo que anunciaron no fue la fecha de su entrada en funcionamiento, sino retrasos, que justificaron por posibles modificados de proyectos". Además, "dejaron entrever que la puesta en servicio podría realizarse por tramos y no en su totalidad".

El senador recalcó las "contradicciones" de Ábalos, "no solo por afirmar que al inicio de 2020 la infraestructura estaría terminada por completo, y no ha sido así, sino también porque en 2018 se aseguró que en el tramo Santa Fe-Las Gabias, los modificados solicitados por las empresas eran mínimos pero el pasado febrero se excusaron en esas reformas de los proyectos para justificar un posible retraso".