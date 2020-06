Problemas geotécnicos ralentizan un tramo de la Segunda Circunvalación de Granada

El coronavirus, otro enemigo para los plazos

Al igual que sucede con las obras en las infraestructuras ferroviarias, las referidas a carreteras como la Segunda Circunvalación o la autovía radial hasta Pinos Puente (futura A-81 hasta Badajoz) también se vieron afectadas por la crisis del coronavirus. Según el Ministerio de Transportes, las obras tan sólo permanecieron detenidas durante las dos semanas de permiso retribuido recuperable en el que pararon todas las actividades no esenciales. Aun así, desde el órgano ministerial no se atreven a evaluar de qué forma ha influido en los plazos de entrega no de estas obras, si no de todas las que se desarrollan en el país. El motivo es que, a día de hoy, la situación de estado de alarma permanece activa y lo estará, si todo va como se espera, hasta al menos el 21 de junio. Por todo ello, aunque todos esperan que para finales de 2020 esté terminada la Segunda Circunvalación, cabe la posibilidad de que se retrase por esta razón.