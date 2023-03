El PP califica como "fracaso" la gestión del Ayuntamiento de Granada con el mercadillo de Zaidín

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha puesto de manifiesto lo que califica como "otro fracaso más del alcalde socialista de la ciudad", debido a su incapacidad de gestionar y de dar soluciones a los granadinos, en esta ocasión, con el traslado del mercadillo del Zaidín, donde no ha tenido buena acogida y ha creado el malestar y la disconformidad de los vecinos y del sector de la venta ambulante.

Así lo ha manifestado el portavoz del PP, Luis González, quien ha lamentado “el gran contratiempo que está creando el alcalde con otra de sus ocurrencias, la de trasladar el mercadillo de forma totalmente unilateral, sin tener en cuenta a nadie, ni a vecinos ni a vendedores”, y ha añadido que “estas son sus formas y las señas de identidad del gobierno del PSOE en Granada, gobernar a golpe de cacicada y no ser capaces de dar soluciones, sino que crean problemas mayores”.

Luis González ha afeado que “tanto como alardea Cuenca de ser el alcalde del diálogo y del consenso, no ha sido capaz de sentarse con los vecinos y las asociaciones y representantes de la venta ambulante para buscar una solución que beneficie a todo el mundo que, además, es lo que ellos piden”.

“No se trata de anunciar medidas en precampaña para vender humo y aparentar que se está haciendo algo, sino de tener sentido común y escuchar a los granadinos”, ha indicado el popular, quien ha agregado que “ha debido copiar las formas de Pedro Sánchez, ya que no hace ni por consensuar un lugar adecuado para el mercadillo”.

González ha incidido en que “estamos hablando de la fuente de ingresos de muchas familias que no pudieron realizar su labor de venta el pasado sábado y todo por una nueva ‘brillante medida’ del alcalde socialista de Granada, que ya no solo es que no resuelva, es que da la espalda a los comerciantes ambulantes y a los vecinos del Zaidín”.