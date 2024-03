Cesa la directora de Urbanismo de Granada que tomó el cargo tras la Operación Nazarí

El Ayuntamiento de Granada aprobó el viernes en Junta de Gobierno Local el cese de la directora general de Urbanismo, María Isabel Rodríguez, que ocupaba el cargo en el Consistorio al frente de una de las áreas principales del Gobierno Local desde 2016, tras estallar la Operación Nazarí y producirse la salida del PP de Torres Hurtado del Gobierno, trabajando desde entonces con diferentes gobiernos tanto del PSOE como del PP.

El PSOE ha denunciado este lunes la destitución de la directora general antes de la comisión municipal de Urbanismo. Una maniobra del equipo de Gobierno del PP que la oposición califica como necesidad para un nuevo "dedazo", recordando la aprobación de un nuevo director general para la nueva oficina del PGOM.

El concejal socialista Jacobo Calvo ha destacado y agradecido el trabajo realizado por la directora general, que llegó al cargo en 2016 con la entrada a la Alcaldía de Paco Cuenca tras la salida de Torres Hurtado por los problemas urbanísticos y la investigación de la UCO sobre el Urbanismo de la ciudad.

"El objetivo en aquel momento era resolver los problemas del área y devolver la estabilidad. Así fue gracias al entonces concejal Miguel Ángel Fernández Madrid y a la directora general", que estuvo con el PSOE hasta 2019, después siguió en el cargo de 2019 a 2021 con el gobierno de PP-Cs siendo mano derecha del concejal de Urbanismo Luis González, y ha permanecido hasta este viernes. "Cuando una persona está en diferentes mandatos demuestra su rigor, su compromiso y que hace cumplir la ley", ha destacado el concejal.

El PP, denuncia el PSOE, "la eliminó el viernes de un plumazo" después de trabajar en grandes proyectos como el Plan Alhambra, el Granada Respira o el Avance del PGOM, "sin líos y follones. Esa es la persona que estaba al cargo" y a la que muestran su "agradecimiento y reconocimiento". De hecho, el primer expediente en el que se notificaba el cese era bastante "duro" en su justificación por lo que lo retiraron y tras llegar a un acuerdo aprobaron un segundo expediente en el que ahí si se alega la pérdida de confianza y los nuevos tiempos en el área.

El PSOE denuncia que el cese se suma a la creación de una oficina para redactar el PGOM y el nombramiento de un nuevo director general para esta oficina. "Al PP le estorba el personal cualificado. Necesita dedazos y demuestra que la alcaldesa no tiene modelo de ciudad y que en ocho meses volvemos a una etapa gris".

Ahora el puesto de director general lo ocupa en comisión de servicio Ignacio Belda, hasta ahora jefe de Obras, puesto que queda en este tiempo vacante. Ahora se abrirá un nuevo proceso para el nombramiento de nuevo director general.

Catalina: "Por el tiempo que lleva está cansada, o desmotivada, o lo que sea"

Calvo ha preguntado en comisión municipal al concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, sobre la destitución de la directora general, agradeciendo públicamente antes su trabajo estos ocho años, y la respuesta de Catalina ha sido que se enmarca dentro de un cambio de responsables para un nuevo rumbo a la Concejalía, alegando también, textualmente, que Rodríguez podría estar "cansada" tras estos ocho años al frente de un área como Urbanismo y haciendo referencia ha lentitud en la tramitación de proyectos y licencias. El PSOE ha criticado que se "culpabilice" a la directora general con esa respuesta.

"Tras diez meses de trabajo hemos tenido tiempo suficiente de ver cómo trabaja el área y pensamos que es mejorable, por encima de la labor de los técnicos, y ella sigue en el Ayuntamiento como funcionaria. Igual por el tiempo que lleva está cansada o desmotivada o lo que sea. Pensamos que si hacemos lo mismo con las mismas personas los resultados serán los mismos y no queremos que sean los mismos con expedientes que podrían haber tenido otra agilidad", ha explicado el concejal, que ha dicho que el cese es de mutuo acuerdo y que los cargos directivos se saben que tienen "caducidad".

El concejal ha dicho que "el área de Urbanismo, si cabe más que ninguna otra, necesita aires nuevos, transmitir ilusión a la gente que está dentro con nuevos responsables para que Urbanismo no tenga lacras y la mala fama que ha tenido. En Granada había plazos inadecuados para que cualquiera, un particular en su casa o un promotor, tuviera un cauce sencillo, limpio y con plazos adecuados", ha argumentado como motivo del cese.

"Estamos para gestionar y lo hacemos de forma diferente. Hemos venido para cambiar, si no, no avanza. Y queremos darle la vuelta a Urbanismo para bien. Seguiremos haciendo cambios y veremos si hay que suprimir más o crear nuevos para ser ágiles. No nos vamos a quedar parados", ha dicho Catalina, que ha mostrado su reconocimiento a la antigua directora general pero ha seguido insistiendo en que vienen "nuevos tiempos" y que "no ha sido una decisión arbitraria" ya que un puesto tan delicado, cargando sobre ella todo el área de Urbanismo, "es complicado y la gente se cansa y se aburre".