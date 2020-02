El PP defiende la actuación del gobierno popular en la venta de Casa Agreda tras el segundo archivo judicial

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Granada y secretario general del PP granadino, Francisco Fuentes, se ha referido hoy al segundo archivo judicial, por la vía penal, del caso de Casa Agreda. Según Fuentes, que matiza que el Ayuntamiento no estaba personado en la parte penal pero que sí sigue en la vía civil, el magistrado "reconoce" que el procedimiento que se siguió en la Junta de Gobierno Local "es legal y por tanto archiva la investigación de la cesión porque no hay indicios de delito" y descarta tráfico de influencias, salvando también a los dos concejales que estaban investigados.

Para Fuentes, este archivo y otros que ya se han producido, como la pieza del Cerrillo de Maracena en el caso Nazarí, deja claro que "la actuación en aquel momento fue correcta".

"Desde el PP siempre confiamos en la justicia. Los compañeros no transgredieron ninguna norma", matiza Fuentes, seguro de que "la justicia pondrá a cada uno en su sitio" y que se congratula con sus compañeros "que tuvieron que tomar la decisión y que por un recurso ven en tela de juicio su actuación".

Sobre la pieza civil, que sigue su curso, ha dicho que están a la espera de la admisión a trámite del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Tras estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el PP de Granada ha enviado una nota de prensa con declaraciones del portavoz del grupo municipal, Cesar Díaz, que ha exigido al PSOE de la capital una disculpa ante “la persecución política a la que ha estado sometiendo al Partido Popular con el caso de la cesión de la Casa Ágreda que ha sido archivado por el juez".

Según ha detallado Díaz, el magistrado ha determinado que el procedimiento elegido para la adjudicación de este palacio histórico de Granada a AIDE Federation “es acorde a la normativa vigente” negando que haya habido delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias.“No lo decimos nosotros, lo dice un juez en un auto que concluye que no resulta suficientemente justificada la perpetración de los tres delitos que se imputaban”, ha explicado Díaz, quien ha lamentado que la coportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Raquel Ruz, no haya aprovechado la rueda de prensa que ha dado esta mañana para pedir disculpas por todas las veces que los socialistas “han puesto en duda el procedimiento para la cesión de esta casa”. No solo no lo ha hecho, “si no que ha llegado a reconocerque ellos solo habían valorado el procedimiento administrativo, mintiendo a la cara a los granadinos”.