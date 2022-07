El PP pide "día y hora" al alcalde de Granada para "negociar" los presupuestos del Ayuntamiento

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha presentado sus propuestas al equipo de Gobierno municipal para "desatascar la situación económica en la que está sumida la ciudad de Granada y, siempre pensando en el bienestar de los granadinos". Por ello, los concejales populares César Díaz y Luis González han emplazado al alcalde Francisco Cuenca a mantener una reunión para negociar los presupuestos municipales, que se encuentran aplazados desde el año 2020.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha indicado "la necesidad de trabajar gobierno con oposición en la elaboración de un documento contable para la ciudad" y ha reprochado que "en un año se han compartido con el principal partido de la oposición menos papeles que tiene una libre", expresión que resume claramente la documentación que ha compartido el gobierno socialista de la ciudad con el PP.

No obstante, "volvemos a tender la mano al gobierno socialista de la ciudad, porque Granada necesita de unas cuentas públicas actualizadas", ha incidido Díaz, quien ha añadido que "no podemos tener para el año 2022 el presupuesto de la pandemia, porque las necesidades en aquel momento eran otras y, aunque vamos tarde para las cuentas de este año y no tendríamos un presupuesto antes de octubre, nuestro ofrecimiento para negociar es firme y responsable, incluso para un presupuesto para este 2022 que lleva ya consumido más de medio año".

El portavoz popular ha recordado que "los granadinos quieren que dialoguemos, y al igual que lo hicimos en 2020 Luis González y yo, siendo capaces de negociar a derecha e izquierda para poner fin a un presupuesto prorrogado desde 2015, ahora también lo hacemos con responsabilidad, pero, igualmente, exigiendo rigor contable". "Y aunque entandemos que deberíamos trabajar en un presupuesto consensuando para 2023, y estamos a tiempo para ello, si el gobierno socialista comparte documentación estamos dispuestos a ayudar para dotar a la ciudad de unas cuentas públicas tan necesarias", ha señalado el edil del PP.

Así, César Díaz ha remarcado que "pedimos día y hora para una reunión entre el alcalde socialista de la ciudad y yo, como portavoz del principal partido de la oposición, para avanzar y concretar un presupuesto donde se contemplen la realidad de los servicios sociales, la precariedad de los trabajadores, donde se tenga en cuenta la demanda ciudadana de seguridad, donde se contemple el comercio, la hostelería y el turismo, en definitiva, la situación de la ciudad del año 2022, que, afortunadamente, no es la del año 2020". En este sentido, Díaz ha subrayado que "aquí estamos lo concejales del PP para actuar como corresponde, con la responsabilidad que merece disponer de unas cuentas públicas para la ciudad".

Por su parte, el coordinador del Grupo Municipal del PP, Luis González, ha reseñado que el presupuesto actual, aprobado en 2020, era un presupuesto de emergencia, con caída de los ingresos y aumento de los gastos, paro ahora estamos en otra situación, donde hemos podido solucionar los problemas sanitarios que asolaban a la ciudad, "pero también tenemos una situación externa que es importante, que es la situación macroeconómica que tiene el país, con el sobrecoste de los suministros energéticos, con la subida y la incertidumbre las materias primas, con la incertidumbre de cuáles van a ser los precios finales de productos que afectan a la inflación que se sitúa por encima del 10% y que puede acabar en torno al 14% en el año 22".

Según González, esto hace que todos los servicios públicos y todos los costes generales haya que ajustarlos a esa realidad macroeconómica, tanto en el 2022, como en el 2023, "porque el presupuesto del año 22 sebe ser también válido posiblemente para el año 2023, dado que la capacidad recaudatoria e impositiva del año 2022 se va a ver reflejada en las cuentas del 23 también".

El edil popular ha abundado en que estamos ante un escenario complejo que requiere del máximo consenso y, siendo conscientes de la capacidad de generación de recursos de este Ayuntamiento, en el que los ingresos son limitados porque "no está el patio para subir impuestos" y la captación de ingresos viene dada, bien por los ingresos directos que cobra el Ayuntamiento, o bien por la captación de los impuestos indirectos que manda el Estado". Al hilo, ha agregado que "el Estado este año ha mandado 15 millones extraordinarios, algo que "no va a estar pasando todos años y estos ingresos extras se han dedicado a financiar las empresas suministradoras de servicios y no a servicios sociales, no a cultura y no a las necesidades reales de la ciudad".

Además, Luis González ha expuesto que "este Ayuntamiento está sujeto a un plan de ajuste, "del que el alcalde socialista de la ciudad se vanagloria, pero esta política económica la aprobó el Partido Popular en su anterior gobierno, ya que este plan lo votó en contra el PSOE con su alcalde a la cabeza".

Si no hubiese sido por el PP, ha insistido González, en el año 2019 con un periodo medio de pago de 214 días y una deuda de casi 300 millones "nos hubiesen intervenido y hubo que hacer frente a una situación heredada del PSOE de varios años sin presupuestos, con unas cifras desbocadas, para que ahora saquemos pecho diciendo que en 2019 el alcalde puso en marcha un plan de ajuste, cosa que no es cierta". Hay que seguir cumpliendo este plan de ajuste, que sigue en vigor para los presupuestos de 2022 y/o 23, 24, 25… lo que implica seguir reduciendo la deuda, que se cifra en torno a los 240 millones de euros y que se ha reducido "gracias al plan de ajuste del PP".

"Esta es la fórmula que el PP puso en marcha en el 2019 y que permitió que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) nos sacase de la lista negra de los Ayuntamientos, no fue el alcalde socialista de la ciudad, sino que fue el plan de ajuste aprobado por el PP", ha sentenciado Luis González.