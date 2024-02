El PP defiende la reducción de ratios en la educación pública de Andalucía

El diputado del PP por Granada y portavoz parlamentario de Educación, Jorge Saavedra, ha defendido “la apuesta clarísima por la educación pública y un compromiso presupuestario histórico del Gobierno de Juanma Moreno” que ha permitido que durante los últimos cinco años la ratio en los centros educativos se haya situado por debajo de los máximos fijados por el Gobierno central.



Saavedra ha subrayado que “aunque queda mucho por recorrer, estamos en el camino correcto”, como demuestra la evolución a la baja de las ratios tanto en primaria como en segundo ciclo de educación infantil o secundaria. Así, se ha pasado de 20,9 alumnos en infantil en 2019 a 19 en 2024; de 21,3 en primaria en 2018 a 20 alumnos en la actualidad, y a menos de 27 estudiantes en secundaria.



“Los máximos que marca el Gobierno de España son 25 y 30 respectivamente, por lo que estamos muy por debajo”, ha valorado, para señalar que se trata de unas ratios en consonancia con otras comunidades

o países del entorno. Y tras resaltar que, a diferencia de lo que ocurría en pasadas legislaturas, ahora las medias incluyen los colegios rurales, ha subrayado que “las medias no reflejan picos, que claro que

los hay, pero la media es ahora más baja, no hay más”, por lo que ha reclamado a la oposición que “deje de engañar a los andaluces”.



Para el diputado por Granada, esta mejora “no es fruto de la casualidad, sino del compromiso y un esfuerzo presupuestario hasta un 40% superior a la inversión en educación de los anteriores gobiernos socialistas”. Una etapa de la que ha valorado que “con los recortes en las plantillas que se acometieron nunca se podría haber conseguido estos resultados”. “Entre 2012 y 2018, la ratio en primaria en Andalucía no bajo ni una

décima, 21,4 estudiantes en ambas fechas, aunque la natalidad también bajó todos los años”.



En este punto, el diputado ha detallado que el compromiso de la Consejería con la educación pública se ha plasmado en un aumento de la plantilla en 6.000 docentes, “hasta lograr la plantilla estructural más

amplia de la historia frente al 7% de recortes registrados en la etapa 2021-2018”, así como en un incremento de las infraestructuras educativas y las unidades. “Pese a la imagen que la oposición se empeña en dibujar, la realidad es que hay 1.000 unidades más que en 2018, hasta alcanzar las 55.200 unidades públicas”.



“Trabajamos para reducir las ratios, pero también con desdobles, refuerzos, programas de apoyo, que son otras medidas eficaces que hay que impulsar”, ha destacado, “no son promesas que se olvidarán, sino que

estos años de gobierno nos avalan”.



“El Ejecutivo del PP andaluz seguirá además impulsando la mejora de los resultados educativos y las políticas de atención a la diversidad y de inclusión educativa”, ha valorado, “así como la Formación Profesional en Andalucía, mientras que antes un tercio de los solicitantes se quedaban sin plaza ahora eso no ocurre porque se planifica con seriedad y se presupuesta dando la importancia que merece la educación”.



“El eje vertebrador de la política educativa andaluz se fundamenta en ofrecer una educación de calidad sin dejar a ningún alumno atrás y garantizar oportunidades reales de éxito a todo el alumnado en un mundo

cada vez más globalizado y digital”, ha apostillado.