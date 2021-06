El PSOE comienza la ronda de contactos con '40 Acciones para Rescatar Granada', como documento base de negociación

El portavoz del grupo municipal del PSOE de Granada, Paco Cuenca, ha anunciado en rueda de prensa que “ya ha comenzado la ronda de contactos con el resto de formaciones para rescatar a Granada de la situación en la que está sumida”. Para ello, ha hecho llegar un documento titulado '40 Acciones para Rescatar' Granada, que sirva como base de las negociaciones en busca de las 14 firmas necesarias para poder presentar una moción de censura.

Cuenca ha reseñado que “este documento pretende dejar a un lado debates con otras formaciones, sillones, reparto de espacios… nosotros estamos en el trabajo sobre un documento que pretende ser el punto de partida para rescatar a esta ciudad, 40 medias con apartados como servicios sociales, vivienda, educación, captación de fondos europeos para invertir en nuestra ciudad… y todo con un marco de trabajo con medidas para poner en marcha durante seis meses en Granada, y que esta ciudad deje atrás los nefastos dos años de desgobierno que han propiciado Ciudadanos y PP y podamos remontar en esta ciudad”.

En cuanto a lab el portavoz socialista ha indicado que “ayer mismo, tomaba contacto con la dirección provincial del PP que mostró su disposición a sentarnos en las próximas horas, está pendiente de concretar la reunión”. Además, Cuenca también habló con Podemos-IU: “Hemos iniciado contactos con Podemos, para también sentarnos en las próximas horas, mostrando también su disponibilidad para al menos dar un giro a esta situación. En este primer contacto, ambos partidos han dado su disponibilidad a sentarnos y también le estamos trasladando este documento de 40 acciones para hablar de ello en la reunión, no para hablar de repartos”. Igualmente, Cuenca ha comentado que “está dispuesto a sentarse con los no adscritos”, pero “otra cosa es que no puedan firmar la moción dada su condición”.

El escenario ideal para Paco Cuenca pasa por tener las reuniones esta misma semana, con lo que podría ponerse en marcha un nuevo gobierno en julio con él como alcalde y "hacer cumplir la voluntad de los granadinos que eligieron al PSOE como la lista más votada".

En este sentido, el portavoz del PSOE ha añadido que, “si no quieren sentarse y negociar para rescatar la ciudad, tendrán que dar explicaciones sobre su irresponsabilidad”, haciendo mención especialmente a los ediles del Partido Popular, a quienes invitó a “resarcirse por haber dejada tirada a Granada”.