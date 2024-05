El PSOE insta al Ayuntamiento de Granada a recuperar el Cortijo de los Cipreses como espacio medioambiental

El exalcalde y portavoz del PSOE, Paco Cuenca, ha reclamado hoy al gobierno de la alcaldesa Carazo la recuperación de la Casería de los Cipreses para uso y disfrute de los granadinos y granadinas. El socialista ha recordado que se trata de un proyecto imprescindible “para un cortijo emblemático sobre el que se tiene que ejecutar una rehabilitación integral para poner fin, entre otras cosas, a las continuas ocupaciones ilegales que están degradando todavía más el inmueble situado junto al parque de la Cooperación, en el barrio de Albayda”.

Para Cuenca, “el silencio del PP sobre este proyecto pone de manifiesto que no están buscando fondos europeos para acometer la actuación”. En este sentido, el edil ha lamentado la falta de iniciativa “del gobierno de Carazo que se ha limitado a continuar los proyectos europeos que conseguimos en el mandato anterior, sin aprovechar las nuevas convocatorias que saca Europa para este tipo de proyectos”.

Cuenca se ha referido al “valor histórico del inmueble” y “a la oportunidad que tenemos de ofrecer al barrio de Albayda una dotación de estas características para uso vecinal, ya que la zona no cuenta con espacios municipales”. El máximo responsable del PSOE ha recordado que su formación tenía un proyecto de rehabilitación que “ofrece a Carazo para que el edificio ubique un centro de interpretación medioambiental, espacios de coworking para el barrio y salas para uso y disfrute vecinal, entre otros usos que se pueden estudiar y que demandan los vecinos y vecinas”. Así, ha recordado que estamos en una de la zona de expansión de la ciudad, “uno de los barrios que más está creciendo en la capital, al que hay que dotar servicios municipales, siendo el cortijo uno de los grandes valores del barrio”.

El socialista, quien esta mañana ha visitado junto al resto de ediles de la formación y vecinos del distrito el parque de la Cooperación y los alrededores del Cortijo de los Cipreses, ha puesto en valor el esfuerzo que se hizo durante el mandato anterior por impulsar proyectos como Plant For The Planet “y otro muchos que han permitido que en esta ciudad desde 2016 se plantaran más de 50.000 árboles, incrementando la masa arbórea en más de un 15%, dentro de la política de mejora de la calidad de aire que tanto afecta a Granada”.

Al respecto, ha señalado que, “todos los esfuerzos que se hicieron caerán en saco roto si el PP no continúa con este legado”. Además, ha lamentado que desde el pasado junio, más allá “de continuar con las plantaciones programadas con Plan For The Planet, el Ayuntamiento, y en concreto el gobierno de Carazo, no ha hecho absolutamente nada en este sentido dejando patente que la mejora del aire y la lucha contra el cambio climático no entran en su agenda política, ni social”.

Para concluir, ha recordado que “las talas indiscriminadas en Norte, o el capricho de eliminar dos Naranjos en la plaza de la Universidad denotan que no tienen reparos en arrasar árboles, y que las escasas iniciativas medioambientales que hemos podido ver en estos meses forman parte de la política del postureo de esta alcaldesa”.