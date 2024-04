El PSOE advierte que "el retraso" del Ayuntamiento de Granada con el contrato de limpieza "genera deficiencias y peligro"

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha denunciado este domingo que "la incapacidad del PP" para sacar adelante el pliego del contrato de la Limpieza está imposibilitando que se renueve maquinaria que está obsoleta lo que está provocando un grave riesgo para los operarios de Inagra y para la ciudadanía en general, "como consta en los partes diarios de la empresa".

Para Calvo, “la incapacidad del PP a la hora de gestionar la ciudad es manifiesta después de meses sin noticias sobre un contrato del que depende no solo la limpieza de la ciudad, sino también la recogida de la basura de nuestras calles”.

Al respecto, el concejal socialista ha lamentado “la incompetencia del PP en materia de contratación para publicar unos nuevos pliegos que a día de hoy no han visto la luz, después de 6 meses desde que se anunció el incremento para ajustarlo al coste salarial, de acuerdo a lo informado por el Tribunal de contratos administrativo”.

Al respecto, Calvo ha mostrado “su gran preocupación porque Carazo ha puesto la limpieza y la recogida de residuos en riesgo límite, ya que la adquisición de nuevos equipos, maquinaria y vehículos son inversiones que debe acometer la empresa adjudicataria de un concurso que todavía no ha pasado ni por Junta de Gobierno”.

El socialista ha explicado que la situación “es límite como consta en los partes de los trabajadores y en los informes diario que el PP pretende silenciar a costa de la seguridad de decenas de operarios que afrontan a diario situaciones arriesgadas derivadas de que los sensores de la maquinaria no funcionan correctamente, como también ocurre con los palieres, muchos en mal estado, y un sinfín de deficiencias que no se subsanarán hasta que el nuevo contrato esté adjudicado y la nueva contrata sufrague la renovación de unos equipos que en su mayoría están en mal estado y hasta obsoletos".

"Me trasladan que hay maquinaria que está en la calle en estos momentos, como pueden ser las limpiadoras y barredoras que no hacen su función porque no succionan o están rotas, pero que se sacan a diario muy a pesar de los trabajadores, lo que vendría a explicar por qué la ciudad nunca ha estado tan sucia en muchos puntos”, ha relatado el concejal.

El viceportavoz socialista asegura que los trabajadores están muy preocupados por su seguridad "porque la situación es insostenible, con camiones donde el humo de los tubos de escape entra hasta dentro de la cabina, con pérdidas de hidráulico, e incluso con el suelo que no da tiempo de arreglarlo porque están las 24 horas trabajando y se escapan los lexiviados”, ha relatado el edil.

El concejal ha urgido al gobierno del PP “a acelerar los trámites, trabajar a destajo para que vea la luz un contrato que la señora Carazo se comprometió a acelerar durante su primera semana de mandato, cuando la realidad es que lleva ya casi once meses de gobierno y ha sido incapaz de pasar ni siquiera el primer filtro de la tramitación”.

Para concluir, Calvo ha reconocido el trabajo de la empresa adjudicataria actual para evitar riesgos laborales, “a pesar de las dificultades provocadas por este retraso injustificado en la concesión que se tenía que haber adjudicado antes del 1 de enero de 2021 “situación que todos sabemos no se produjo en un ejemplo más de la mala gestión del PP en el Ayuntamiento, en ese momento en coalición con ciudadanos”.