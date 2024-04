El PSOE tiende la mano a Carazo para un gran acuerdo que mejore la convivencia en Granada: "Se les ha ido la ciudad de las manos"

El exalcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, ha tendido la mano al PP para alcanzar un gran acuerdo por la Convivencia en Granada cuyo objetivo es actualizar la ordenanza de la convivencia, “obsoleta para actuar contra los problemas actuales en una ciudad, donde el caos y el descontrol se han hecho protagonistas del centro de la ciudad, sobre todo los fines de semana”.

Precisamente, este viernes va a Pleno la aprobación definitiva de una modificación puntual a la ordenanza de la Convivencia, que ha endurecido las sanciones al descontrol de las despedidas de solteros y los botellones. Un cambio que se comenzó a tramitar en julio del año pasado y que ahora llega a su aprobación definitiva.

La propuesta de los socialistas responde “a la necesidad de atajar problemas que merman la convivencia de los granadinos y que no han sido abordados por el actual equipo de gobierno de Carazo, quien se ha limitado a modificar el artículo relacionado con las despedidas de solteros, sobre el que votaremos a favor en el próximo pleno, pero que consideramos insuficiente al no estar acompañado de más presencia policial en las calles”. El PSOE presentó alegaciones a la ordenanza que fueron todas desestimadas por el equipo de Gobierno ya que hablaban de otros temas, no solo las despedidas, que era el motivo de la modificación puntual. Para Cuenca, “al PP, la ciudad se les ha ido de las manos”, algo que ha lamentado “tras lo esfuerzos que realizamos con controlar el botellón y desterrar la marca Granada Ciudad de Despedidas, lamentablemente en menos de un año todos somos testigos los fines de semana del retroceso que hemos dado”.

En este sentido, el socialista ha señalado que la propuesta de modificación de la Ordenanza que se aprobará el próximo viernes “es insuficiente, por lo que ofrecemos un pacto por la convivencia, y pedidos abordar la revisión integral de la normativa a través de una mesa de trabajo de manera inminente para avanzar lo antes posible en aspectos tan importantes como la regulación de los servicios turísticos en la calle, el control de casas de apuestas en las inmediaciones de centros escolares, el auge de la homofobia y sexofobia en la calle y en redes sociales y un largo etcétera que recogemos en las 23 alegaciones presentadas por los socialistas a la revisión de la ordenanza que lleva el PP el viernes al pleno”.

Por su parte, el concejal del PSOE, Eduardo Castillo, ha recordado que la Ordenanza de la Convivencia la conforman 200 artículos que era el reflejo de la ciudad en 2009, “una ciudad que 15 años después ha cambiado y tiene problemas diferentes que hay que abordar seriamente desde el consenso, estableciendo nuevas regulaciones que nos permitan mejorar la convivencia de los granadinos y granadas, en estos momentos alteradas por problema derivados del turismo de masas, relacionados con la aparición de las redes sociales o con asuntos que creíamos superados como la homofobia, la xenofobia o la prostitución”.

Respuesta del equipo de Gobierno

El portavoz del PP, Jorge Saavedra, ha contestado a estas acusaciones de descontrol defendiendo que "el PP se ha puesto a trabajar y a solucionar un problema para el que el PSOE no hizo nada. El descontrol es el que nos dejó el PSOE y para el que no tuvieron solución. Por eso nosotros modificamos la ordenanza y llevamos la aprobación definitiva, esa para la que no hicieron nada. El PSOE no movió ni un dedo para corregir el problema que tiene la ciudad. Ahora sí hemos propuesto una modificación para controlar despedidas de solteros y botellones", asegura.

Saavedra alude también al inicio de negociación con los sindicatos de la Policía Local para cambiar turnos y aumentar la presencia policial los fines de semana, "también por un sistema heredado del PSOE con unos turnos inasumibles". "Vamos a corregir la ordenanza y una organización nefasta de la Policía. En cualquier caso tendemos la mano al PSOE para analizar las propuestas siempre y cuando vengan a mejorar y nos ponemos a trabajar en esas propuestas que quieran hacernos en beneficio de Granada", ha dicho.