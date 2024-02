El PSOE de Granada exige acciones a Moreno Bonilla ante las largas listas de espera en la dependencia en Granada

La parlamentaria andaluza Olga Manzano ha exigido a Moreno Bonilla y al PP medidas “efectivas” para atajar el “bochorno” de las listas de espera de la dependencia en la provincia, que afecta a 9.759 granadinos y granadinas, según datos de diciembre de 2023.

“El nuevo sistema que propone el presidente de la Junta para reducir los plazos de tramitación de la dependencia es nuevamente su estrategia de anunciar algo ya anunciado, puesto que en junio de 2022 el Gobierno andaluz del PP avanzó un modelo para rebajar las listas de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes y, desde entonces, nada ha cambiado”, ha lamentado.

Manzano ha instado a Moreno Bonilla a “dejarse ya de anuncios intrascendentes y a trabajar de verdad para que Andalucía abandone el vagón de cola de la dependencia en toda España”.

Tras indicar que es la segunda comunidad autónoma con mayores listas de espera y con mayor demora en la atención, con una espera media de 557 días; la socialista ha señalado que “hay que tomar medidas de manera urgente, pero tenemos muchas dudas de la propuesta del PP, que apoya Vox, de unificar valoración y el Programa Individual de Atención en un solo acto sin adoptar otras iniciativas”.

“Esto no resuelve los problemas que tiene la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y que le llevan a no conceder las prestaciones en tiempo y forma”, ha expuesto para incidir en que esta situación se deriva de las instrucciones que se han dado a las valoradoras y ‘piadoras’ para que no emitan resoluciones.

Según ha añadido Manzano, “ahora mismo está paralizada la elaboración de los Programas Individuales de Atención, especialmente para quienes tiene Resolución de Grado III de Dependencia, porque no se ha presupuestado lo suficiente para dar cobertura al incremento de potenciales perceptores de ayudas a la dependencia. ¿Cómo no va a haber lista de espera?, se ha preguntado.

La socialista ha planteado que la solución pasa por un plan de choque en la Agencia para reforzar el personal de valoración y de ‘piadoras’, así como del personal administrativo, ya que desde 2019 no se ha contrato a nuevo personal; cubrir las vacantes cada vez que se produzcan que es justo lo que no se hace por parte del PP y que está provocando las críticas desde todos los municipios y, al mismo tiempo, incrementar las plazas concertadas en los centros de día, por ejemplo.

Por otro lado, Manzano ha clamado contra la “desidia” del Gobierno andaluz del PP en materia de atención social ya que Granada es la sexta provincia de todo el país con “mayor retraso para obtener la valoración del grado de discapacidad”.

“Algo también intolerable y una demostración más de que a Moreno Bonilla y al PP no le importa en absoluto contar con unos servicios públicos de calidad que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía, especialmente a las de aquellos colectivos más vulnerables”, ha concluido.