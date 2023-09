El PSOE acusa al equipo de Gobierno de Carazo de "mentir" con su plan de choque de limpieza

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Jacobo Calvo ha acusado este jueves a la alcaldesa de Granada y al área de Limpieza de "mentir" con los datos del plan de choque de limpieza que han llevado a cabo este verano, un plan que, además, asegura que no es más que continuación de lo que se hacía pero que el nuevo equipo de Gobierno "vende como una cortina de humo con espectaculares zafarranchos en los barrios para intentar influir en la ciudadanía dejando desasistidas otras zonas", para lo que ha mostrado imágenes de vías de la ciudad sucias y con basura acumulada.

Según Calvo, la gestión de Carazo en limpieza se basa en una "política de la estética, no de la ética; en el culto a la perfección y no a la acción real". Calvo ha dicho que ya en campaña "construyó un castillo de naipes endeble basándose en trucos y prometiendo mejora en limpieza incluso haciendo una Concejalía. Pero hoy ese castillo se ha derrumbado, no hay ideas y un argumentario basado en mentiras".

Calvo, anterior responsable de Medio Ambiente, asegura que "no se hace nada diferente a lo que se hacía". "Están haciendo lo que toca hacer, hay una planimetría que no han modificado". Y ha dato datos. "Esta semana la alcaldesa anunció 31.005 actuaciones para reforzar la limpieza durante el verano. Pero el 1 de agosto el Ayuntamiento dijo que en julio habían hecho 1.530 actuaciones. Solicité el desglose y a esta solicitud el área dice que son en total 3.084. Si en un mes hacen, por redondear, 3.100 actuaciones, ¿cómo llegan a 31.005 en agosto? Señora Carazo, para mentir hay que tener memoria", ha denunciado.

"Carazo vendió en la campaña un plan de choque irreal y sigue vendiendo planes de choque irreales, hace el truco del trilero, suma trabajos convencionales a los extraordinarios. Esto no se lo cree nadie.Ellos han decidido hacer esta cultura del trabajo basado en la estética. Y por mucho que traten de hacer esa política y en las redes sociales vendan noticias de limpieza a diario, es una estrategia alejada de lo ético".

El concejal se ha referido también al contrato de limpieza, aún sin adjudicar. Ha recordado que la alcaldesa ha dicho que van a estudiar los pliegos para tomar una decisión en diciembre. "¿Tan urgente era? ¿Por qué lo dejan ahora en un cajón, en stand by?". Según Calvo "había un informe de la extinta área de Medio Ambiente y de Contratación respecto a las reclamaciones que presentaron las empresas "y ese informe parece que sigue manteniendo las condiciones del contrato tal cual estaba redactado". "Quiero los informes que han respondido a las empresas. Nos están engañando y no se bien por qué. Vamos a vigilar porque nos tenemos otros intereses. Y mientras no se adjudique perdemos la oportunidad de llevar a cabo inversiones importantes".