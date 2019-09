El PSOE estudia medidas judiciales por las acusaciones sobre el uso de fondos Dusi

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada está analizando las acusaciones de ayer del gobierno bipartito lanzadas por el portavoz de Cs, Manuel Olivares, sobre el uso de los fondos Dusi que hacía el anterior gobierno, y no descarta tomar medidas judiciales.

Según ha explicado hoy el concejal socialista José María Corpas, Olivares hizo unas declaraciones muy "serias" en las que "se acusa formalmente al equipo de gobierno de pagar nóminas de trabajadores y reducir Capítulo I dejando en entredicho la posibilidad de que la propia UE pueda retirar los fondos. Ellos mismos plantean dudas al respecto de expedientes tramitados directamente por funcionarios sin aportar pruebas".

Así, asegura que han puesto las declaraciones de Olivares en manos de su asesoría jurídica. "Yo entiendo que la crítica en política es razonable, pero la mentira no. Retaría a olivares que acredite formal y documentalmente cada una de las insinuaciones. Desde grupo municipal hemos puesto en manos de la asesoría jurídica cada aseveración al respecto para ver si son motivo o no de iniciativa judicial por parte del grupo del PSOE".

"Se nos pone en duda la posibilidad de que planteen estas aseveraciones porque escondan la idea de no ejecutar algún proyecto y quieran retirarlos, una gravedad más importante. A nuestro modo de ver las acusaciones no solo indican mala fe por parte de Olivares sino desconocimiento absoluto, grave, de la gestión pública. Hacer esas aseveraciones es una acusación no dirigida al equipo de gobierno sino a los funcionarios que lo tramitaron", advierte.

El concejal Eduardo Castillo asegura que Olivares "se extralimitó y se precipitó y dejó caer declaraciones de extrema gravedad. Acusó a Cuenca y su equipo de que se pagaron sueldos a funcionarios provenientes de los fondos Dusi. Y me gustaría hacer una reflexión: No todo vale en política. No puede ser que un teniente de alcalde de una ciudad seria a preguntas de prensa responda eso y siembre duda sobre la gestión sin pruebas".

Castillo ha cargado contra el gobierno bipartito y lamenta que por un lado digan que no se realizan los proyectos y por otro presenten los que se han hecho. Es una desvergüenza. Cualquiera puede consultar la documentación y se podían pagar hasta 700.000 euros que ocupasen su tiempo en gestionar estos proyectos. Deben gobernar la ciudad y dejar de echar porquería cuando a la vez este gobierno vive de las rentas del anterior gobierno".

También se han referido al anuncio del bipartito de que estudiarán los contratos declarados nulos por el Consultivo, asegurando que el último contrato lo firmó el equipo de Torres Hurtado y que el inicio de la nulidad se hizo el 10 abril de 2016, también con el equipo del PP en el gobierno, "y sin embargo se presenta aquí diciendo que la culpa es del equipo de gobierno de Cuenca. No se lee los papeles, no se lee los expedientes", asegura.

Por otro lado, el PSOE ha exigido que se convoquen las juntas municipales de distrito, que llevan sin actividad seis meses, lo que disminuye la capacidad de los vecinos de tramitar sus demandas al equipo de Gobierno. "Se celebró la última en marzo y no funcionarán hasta octubre, medio año sin junta municipal de distrito, además sin pleno en junio, y los dos equipos del bipartito se empeñan en decir que Granada no está paralizada", ha dicho Castillo.