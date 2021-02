El PSOE se lanza a pedir que se vacune en cada municipio de Granada para evitar desplazamientos

El PSOE ha acusado a la Junta de obligar a mayores de 80 años, muchos de ellos en situación de dependencia, a desplazarse a otros municipios para ser vacunados, por lo que va a pedir al consejero de Salud, Jesús Aguirre, que rectifique este criterio y evite estos traslados.

La concejal socialista en Lanjarón Alba Chanes mostró su malestar por esta situación, que obliga en el caso de esta localidad a unos 250 vecinos mayores de 80 años a ir hasta Órgiva para recibir sus dosis. Según la edil, hay muchos vecinos "alarmados" por el traslado de estos mayores y la incertidumbre de no saber tampoco cuándo serán llamados. Chanes ha dicho que su partido va a enviar una carta al consejero Aguirre para pedirle que rectifique este criterio puesto que, si para residencias se han vacunado en el mismo lugar donde estaban, la Junta debía tener previsto que los mayores de 80 años son población vulnerable, que debe recibir la dosis en sus consultorios o en sus propios domicilios.

También ha recriminado al alcalde, Eric Escobedo (PP), por haber mantenido "un silencio cómplice" con la Junta ante la que considera una "discriminación entre pueblos" y que, ante la presión social, solo se le haya ocurrido poner una furgoneta municipal.

En este sentido, los ayuntamientos de Otura y Vegas del Genil (los dos gobernados por el PSOE), informaron de que ofrecerá transporte gratuito a todos los mayores de 80 años para desplazarse hasta el de Armilla, donde la Junta ha establecido el punto de vacunación para los vecinos de ambas localidades.

El alcalde otureño, Nazario Montes señaló que son 290 los mayores de 80 años que viven en la localidad y que muchos de ellos no tienen coche o familiares que los lleven hasta Armilla. En el mismo sentido, Leandro Martín, regidor de Vegas, lamentó que la Junta "no haya tenido la sensibilidad de organizar las vacunaciones en cada municipio, porque estamos hablando de vecinos de más de 80 años que en ocasiones no tienen medios para desplazarse".