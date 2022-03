Paro de estudiantes en Granada contra los cambios en las leyes educativas: "Estas reformas nos perjudican"

Colectivos estudiantiles de Granada secundaron la movilización convocada a nivel estatal contra los cambios previstos en la ya aprobada Lomloe, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la Ley de Convivencia Universitaria (LCU, que sustituye a la derogada norma franquista que estuvo en vigor durante décadas) y la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. La convocatoria también incluyó reivindicaciones ya reiteradas en otras marchas similares por el colectivo estudiantil, como la bajada de ratio, el no a la guerra y el envío de armas o medidas para garantizar la vivienda o el suministro eléctrico.

La manifestación convocada por los colectivos Frente de Estudiantes, Estudiantes en Movimiento y USE concentró a unas 700 personas, según fuentes de la Policía Nacional, en la Plaza de Derecho a las doce de la mañana. Los participantes protagonizaron una sentada en López Argüeta, a las puertas de las facultades de Ciencias Políticas y Sociología, a un lado de la calle, y Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Trabajo Social, al otro. Tras unos minutos de sentada, los estudiantes continuaron su marcha hasta la Facultad de Ciencias, en el campus de Fuentenueva.

Ane Celdrán, estudiante de Antropología, señaló que para ella "es importante que nos organicemos" y que se muestre su posición ante los cambios legislativos. "Estas reformas nos perjudican", aseguró tajante. Desde el Frente de Estudiantes, Alberto Roldán, estudiante de Sociología, expuso que la reforma educativa "adapta" el sistema a las "necesidades de las empresas". Así, la mención Dual (que permite realizar los estudios y prácticas en empresa) supone, según Roldán, facilitar "mano de obra casi gratuita. Lo que antes era fraude" pasa a ser legal, arguye. Esto, además, supone, según este estudiante, una "menor calidad educativa". "Facilita que los becarios ocupen puestos estructurales", añadió, para explicar que la protesta no era sólo contra el Gobierno, también contra "las políticas de la Unión Europea".

Sobre la Ley de Convivencia Universitaria, los estudiantes que participaron en la marcha indicaron que "añade mecanismos de represión" y supone una "mordaza". Mario Díaz, matriculado en primero de Antropología, afirmó que la convocatoria es "una oportunidad para que nos escuchen".

La del 24 de marzo no ha sido la primera convocatoria contra las reformas educativas. El colectivo ta se movilizó anteriormente el 6 de mayo y el 18 de noviembre del pasado año. En la marcha se escucharon, de nuevo, proclamas a favor de ir a la huelga general o los cánticos "estudiante, si no luchas nadie te escucha" y "estudiar es un derecho, no un privilegio".

Por otra parte, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Fampa Alhambra convocó una protesta para el 24 de marzo a las 18:00 horas a las puertas de la Delegación provincial de Educación contra la supresión de líneas en los centros educativos y para reclamar más recursos para la inclusión. Esta concentración llega un día después de la concentración de los sindicatos ANPE, CSIF, CCOO y UGT para reclamar el mantenimiento de unidades y criticar que en estos tres últimos años se han perdido un millar de unidades en la comunidad andaluza.