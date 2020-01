La Junta insiste en que Parque de las Ciencias seguirá gestionado desde Granada

Los consejeros de Educación y de Hacienda, Javier Imbroda y Juan Bravo, han tratado esta mañana de "clarificar" y de "resolver todas las dudas" acerca del cambio normativo por el cual el control económico del Parque de las Ciencias pasa a estar controlado por la Junta de Andalucía a través de entidades bancarias radicadas en Sevilla.

A pesar de ello, "queremos dejar bien claro que la gestión va a seguir siendo autónoma; va a depender de Granada y no de Sevilla". Así de contundente, y repitiéndolo hasta en tres ocasiones, el titular de la cartera de Educación, Javier Imbroda, ha restado importancia a la polémica generada "de forma interesada" por "gente que intenta confundir".

"Todos los remanentes del Parque se van a quedar aquí, en Granada", ha añadido el consejero de Educación, del que depende el 58% del espacio consorciado también por Ayuntamiento, Diputación y Universidad de Granada.

Pero lo que también ha quedado confirmado es que, aunque "la gestión y los recursos" se harán y quedarán en Granada, el control de las cuentas se efectuará desde Sevilla. Así, el consejero de Hacienda Juan Bravo puso el ejemplo de que las nóminas de la Junta de Andalucía se ordenan de forma centralizada desde Sevilla, "como se hace en el conjunto" de la comunidad.

Referido al Parque, Bravo dijo que "el sistema de pago se va a realizar cuando ellos nos propongan". "El dinero no está físicamente en un sitio", ha respondido a la denuncia del presidente de la Diputación provincial, José Entrena, sobre el traslado de las cuentas del Parque abiertas en instituciones bancarias de Granada hasta otras entidades en Sevilla. "Cualquier euro de beneficio será para el Parque y para Granada, como ya se está haciendo con la Alhambra y Sierra Nevada", ha concluido.

"No es ni más ni menos que lo que pretendemos que se aplique", ha explicado Bravo, que ha señalado que este cambio de normativo fue aprobado por el anterior Gobierno de la Junta encabezado por el PSOE, y que se encuentra en los estatutos del propio Parque de las Ciencias, en los que "el régimen administrativo, de contabilidad y control, queda adscrito a la Junta".

Lo que ambos descartaron es la conversión del consorcio en una fundación pública del Parque de las Ciencias. Según Imbroda, "los informes técnicos desaconsejaban esa opción" porque "un consorcio asegura al parque una financiación". De la misma forma se ha expresado Juan Bravo, que ha apelado a su experiencia como gestor: "Prefiero tener ese apoyo de la intervención y el servicio jurídico de la Junta, y los gestores del Parque están más seguros, porque asegura la financiación".

"El modelo de gestión no varía un ápice", ha relatado Javier Imbroda, que ha insistido en que "los recursos que se generen se van a quedar aquí". "No entiendo esta polémica. ¿Por qué han tratado de confundir a la sociedad granadina? Nosotros desde el Gobierno no hemos tenido ninguna duda de que la gestión se iba a quedar aquí", se ha preguntado el consejero de Educación.

Ambos estuvieron apoyados por el alcalde de Granada, Luis Salvador, y el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia, Pablo García.