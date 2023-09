La ley de amnistía y la investidura, también protagonistas en el Pleno del Ayuntamiento de Granada

El Pleno del Ayuntamiento de Granada se ha trasladado este viernes por un momento a Madrid, a la Carrera de San Jerónimo. En el Salón de Plenos de la capital se ha hablado de lo mismo que en el hemiciclo del Congreso de los Diputados: la investidura y ley de amnistía, coincidiendo con la segunda jornada de votación para el intento de investidura de Feijóo. Y lo ha hecho con dos grupos, el PP y Vox, criticando a Pedro Sánchez y lo que llaman "deriva del PSOE" y otros, los socialistas, negando la mayor y los mensajes catastrofistas que populiza la derecha.

El debate ha pasado de lo local a lo nacional en el capítulo de mociones. La primera ha sido una del PP, su única moción, contra la tramitación de una Ley de Amnistía. En su defensa, el concejal de Presidencia y portavoz del gobierno del PP, Jorge Saavedra, ha cargado contra la proposición de una ley de amnistía "que todos sabemos que se está negociando por Pedro Sánchez con partidos independentistas y con quienes quieren romper España", en referencia a las exigencias de ERC para una investidura de Pedro Sánchez tras no conseguir Feijóo los votos necesarios para ser presidente. "En el 77 la ley de amnistía sí era una demanda social para la reconciliación nacional y el camino a seguir hacia la democracia. La constitución del 78 prohíbe los indultos generalizados. Ahora, la amnistía atenta contra un principio de igualdad de todos los españoles, algo que defendía el PSOE siempre y que ahora el partido sanchista no lo defiende con rotundidad".

Saavedra ha continuado con sus críticas al PSOE: "En 2017 hubo un intento de romper el país y el Tribunal Supremo condenó a los líderes de ese levantamiento y ataque. Algunos son prófugos. El gobierno actual incluso los ha visitado. Eso ha sido una vergüenza para los granadinos y los españoles. El 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad del país a la amnistía y el PSOE se ha abierto a negociarla desesperado por mantenerse en la Moncloa, es el precio que está dispuesto a pagar Sánchez por mantenerse en la presidencia del Gobierno. Y la inmensa mayoría de los granadinos están en contra de pagar ese precio, inasumible por cualquier gobierno decente. Ustedes en privado y sus votantes tampoco estarán dispuestos a pagar ese precio".

La portavoz de Vox ha hecho gala de que "solo vox actuó ante los tribunales en 2017 y consiguió una condena del TS" y ha ido a más, siguiendo el discurso de Abascal en Madrid: "Estamos muy cerca de un golpe de estado como el de 2017, que lo fue, pero ahora desde la Moncloa. Sánchez no tiene ningún limite moral ni político, está dispuesto a cualquier cosa: tender la mano a los herederos de ETA y a los separatistas, o la reunión de Yolanda Díaz con Puigdemont; el legado de Sánchez será el golpe y la indulgencia", tras lo que ha mostrado el rechazo total de su grupo a la amnistía. "Lo que no se quiso incluir en el 78 en la Constitución vía enmiendas se quiere ahora por ley especial para un prófugo", ha dicho.

La respuesta del PSOE a las opiniones de PP y Vox la ha expresado el portavoz, Paco Cuenca, que ha mostrado su "preocupación por el discurso apocalíptico y rupturista" del bloque de la derecha, defendiendo "la máxima del respeto a la decisión de los españoles y lo que han votado, que es que exista diálogo y eso es lo que ejerce el PSOE siempre dentro del marco de la Constitución. No nos van a dar lecciones de la defensa de la Constitución. Hay una sola formación política que puede dialogar con las demás, que es el PSOE. El PP solo con un socio, el de la apocalipsis", en alusión a Vox. Tras lo que ha afeado al PP llevar esta moción al pleno del Ayuntamiento de Granada con ese debate nacional: "Traer aquí esa iniciativa con un concepto que no está sobre la mesa no solo nos hace perder el tiempo, como a todos los españoles para la investidura. ¿Hablan de romper España? Dónde, cuándo. Lo que yo sí he visto es qué ha pasado para romper Granada", ha dicho aprovechando para la crítica al PP en anteriores gobiernos como "dejar deuda de 300 millones de euros, meternos en el mapa de la corrupción o el 2+2, que algo parecido también propuso Feijóo".

El PP defendió que es un debate que interesa y siguió criticando, como también lo ha hecho su partido, la gestión del PSOE y aludiendo a las "lecciones que les dan sus dirigentes: González, Redondo o Guerra", que han criticado abiertamente la gestión de Sánchez. "El PSOE de toda la la vida no es donde lo está llevando Sánchez. Incluso hasta usted hoy tendrá que retorcer sus principios y la dignidad para levantar la mano y votar a favor o en contra. Si tan buena era la amnistía, ¿por qué no lo contaron en campaña? Yo no lo escuché. Se esconden y van a tener que romper con Sánchez. Nosotros hemos ganado las elecciones y mantendremos los principios y la dignidad, incluso la dignidad del PSOE no debería estar sujeta a los intereses de Sánchez", ha concluido Saavedra en su defensa de la moción popular, que ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox y en contra del PSOE.

Otros asuntos del pleno: ordenanzas fiscales y festivos locales

El capítulo de mociones ha sido el más debatido en un pleno que ha durado tres horas y que incluía 35 puntos, el más significativo el de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para 2024, las primeras del gobierno de Carazo, y que han salido adelante en aprobación inicial.

También se ha aprobado una moción del PSOE para la prevención de posibles casos de acoso sexual en instalaciones deportivas municipales aunque les han rechazado otras dos: una sobre las conexiones del Aeropuerto Federico García Lorca, para exigir a la Junta ayudas para lograr más rutas como se hace en otras comunidades (que ha votado a favor Vox y en contra el PP) y otra para reforzar y recuperar la atención primaria de salud en la ciudad de Granada, que ha votado en contra el PP y ha contado con la abstención de Vox.

Vox ha conseguido aprobar por unanimidad una moción para la mejora y mantenimiento de los parques infantiles de Granada.

Además se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2023/2026 (con los votos en contra de Vox y a favor de PP y PSOE) y el calendario de fiestas locales para 2024 con la recuperación del día de la Toma como festivo local para el año que viene. El PSOE ha vuelto a pedir una consulta popular a través de participación ciudadana para que sean los granadinos los que elijan el segundo festivo local de la ciudad (el primero, el del Corpus, no tiene discusión) con las opciones también aplicadas otros años por el PSOE durante su gobierno del Día de la Cruz o el Día de Mariana Pineda. Sobre el calendario de festivos, PP y Vox han votado a favor y el PSOE se ha abstenido.