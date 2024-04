Protesta en Granada contra el racismo y la brutalidad policial

Diversos colectivos, organizaciones y personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, se han dado cita en Plaza Nueva para denunciar la "agresión" sufrida por dos personas racializadas a manos de agentes de la Policía Nacional en la mañana del pasado 30 de marzo en el barrio madrileño de Lavapiés.

Según denunciaron, las grabaciones que han trascendido por redes sociales, muestran cómo los agentes actuaron "de forma desproporcionada, atentando contra la integridad física y psicológica de dos personas que no estaban oponiendo resistencia".

Ante la posibilidad de que esa agresión "quede impune", las personas concentradas han exigido que se investiguen los delitos de odio y discriminación que lleguen a cometer las Fuerzas de Seguridad del Estado y que pare el racismo estructural e institucional. En ese sentido manifestaron: “No toleraremos más actos de racismo, xenofobia, ni violencia directa, ya sean por parte de grupos extremistas, o por parte de la Policía Nacional u otros cuerpos de seguridad local o nacional, cuyo objetivo debería ser el de protegernos de la violencia y no aplicarla contra nosotras. Exigimos Justicia, Verdad y garantías de no repetición. No más racismo, xenofobia, delitos de odio, ni agresiones violentas en nuestras vidas”.

El lema “Granada se levanta contra el racismo estructural y la brutalidad policial” ha sido el lema que ha protagonizado la céntrica Plaza Nueva granadina.

Otro de los objetivos de la concentración fue mostrar el rechazo ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que acaba de ser votado en el Parlamento Europeo. Se trata de diez proyectos de ley que actualizan las normas de asilo y migración de la UE.

Los convocantes hicieron mención al hecho de que en el marco de la pasada Cumbre de la Alhambra, celebrada en Granada el pasado mes de octubre, "el Consejo Europeo alcanzó una posición común, algo clave para avanzar en la aprobación de este nuevo Pacto Migratorio Europeo", al que han calificado como “de la Vergüenza”. El comunicado leído por las organizaciones convocantes ha incidido en que el nuevo Pacto Migratorio Europeo “convierte las vulneraciones de derechos en ley y contradice abiertamente la declaración universal de los DDHH.

Mediante una performance, el grito de consignas y la lectura de varios textos, se ha querido señalar la importancia de fortalecer las redes antirracistas y "mantener espacios estables de trabajo real y efectivo en calles, pueblos y barrios". La concentración ha sido convocada por varios colectivos agrupados en torno a la Red Granadina por el Refugio y la Acogida, entre los que destacan organizaciones como BDS-Granada y Granafrik.