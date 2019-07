Reconocimiento a un “esfuerzo admirable”

Antonio no va para Ciencias.Ni para Letras. Ni se le podrá ver en ninguna facultad el próximo curso. Nota le sobra, pero, cosas de la vocación, lo que le tira es el uniforme. En concreto, el de la Guardia Civil. En unos días pasará el reconocimiento médico y espera ingresar el próximo 19 de agosto en la Academia General Militar de Zaragoza, donde recibirá instrucción para formar parte de la Benemérita. Cursará también estudios de Ingeniería de Seguridad. Pero lo que quiere, asegura rotundo, es ir de verde. Antonio Muñoz tuvo en su niñez vocación por la Medicina, pero aquello quedó en anécdota. El pasado año estuvo varias semanas en Uganda, de voluntario. También en Boston, señala su padre, Antonio.Este curso se dedicó a preparar la Selectividad. Y con excelentes resultados. Con un 13,675, esta mañana ha sido fue uno de los estudiantes homenajeados en el acto celebrado en elHospitalReal, sede de la Universidad de Granada (UGR) por sus calificaciones en la última convocatoria de Selectividad, celebrada entre el 11 y el 13 de junio. Junto a Antonio Muñoz, que realizó el Bachillerato en el Mulhacén, estudiantes, familiares y responsables de la Universidad y Educación, con la rectora, Pilar Aranda, al frente. Unos se irán fuera de Granada, otros se quedarán. “Os necesitamos. Muchos vais a optar por Granada, y si no es así, no pasa nada, podéis volver”, invitó la rectora tras la entrega de reconocimientos.

“Nuestro compromiso ético y moral es formar a personas con espíritu crítico, con capacidad, sobre todo, de comprometerse con la sociedad”, enunció la rectora, que presidió el acto junto al vicerrector de Estudiantes, José AntonioNaranjo, y el delegado territorial de Educación,AntonioJesús Castillo. La rectora también aludió a la “feminización” de las carreras relacionadas con el área de la salud y la mayor presencia de varones en las técnicas. “Tenemos que tratar de romper con eso”, instó al delegado de Educación.

Antes de la intervención de la rectora fue el momento de ellos, la veintena larga de estudiantes, brillantísimos, que se dieron cita en el Hospital Real para recoger uno de los frutos del trabajo desarrollado a lo largo del curso. Javier Garrués, del Regina Mundi, fue el encargado de dar voz a todos ellos. “El hecho de que estemos aquí demuestra que el trabajo ha merecido la pena”, indicó el futuro universitario, que aspira a entrar en el doble grado de Física y Matemáticas. Ya ha terminado el proceso de preinscripción y será el próximo 17 cuando salgan las primeras listas y se abra el plazo para realizar la matrícula.Garrués también recordó a los “5.070” estudiantes que se presentaron.Unos podrán seguir el camino trazado por su vocación. Otros no. “No debemos elegir nuestro futuro según las notas, sino según nuestras aspiraciones”, expuso ante compañeros, familiares y docentes de los centros de algunos de los estudiantes.

José Martín Navarro es el padre de uno de los homenajeados, Martín hijo –que estudió en Escolapios– consiguió un 13,715, lo que le abre las puertas, casi seguro, a estudiar Ingeniería Aeroespacial en Madrid.Será en la Carlos III o en la Politécnica. El listado de admitidos se conocerá en unos días y en esta decisión Martín ha tenido el apoyo de su padre y de su hermano,Pablo, que está en el instituto. Menos conforme está su madre, Loli, que confiesa no tener más remedio que aceptar la elección de su hijo.

Yolanda Ruiz, delGranada College, cuenta con una nota de acceso de 13,74. Hará Medicina. Reconoce que sintió la presión de obtener una buena nota. “Lo pasé muy mal”, confiesa. Desde siempre ha querido hacer Medicina.“No me imaginaba haciendo otra carrera”, asegura.

Pero esto de las vocaciones no siempre da en la diana. El vicerrector de Estudiantes indicó – tras agradecer el “esfuerzo admirable” de estos estudiantes– que es una “suerte poder estudiar lo que queráis, eso es importante”, pero también concedió que “si os equivocáis, no pasa nada. No terminéis por terminar”.