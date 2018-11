Piden la protección BIC para evitar que el refugio Elorrieta de Sierra Nevada sea demolido

La asociación cultural y proteccionista Granada Histórica ultima la documentación que presentará para solicitar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del refugio de Elorrieta, ubicado en el Parque Nacional de Sierra Nevada, a una altura próxima a los 3.200 metros sobre el nivel del mar.

Según Granada Histórica, la plataforma ciudadana 'Acciónsierranevada' está protagonizando una campaña de concienciación tanto institucional como ciudadana para "evitar que el histórico refugio sea demolido, para lo que proponen su rehabilitación, para lo cual ofrecen hacerse cargo de su coste".

Por su parte, la asociación Granada Histórica, conocedora del nivel de protección de la que goza la construcción del refugio, que fue erigida entre el periodo de 1930 a 1933, solicitará, conforme a la legislación sobre patrimonio histórico, la incoación del expediente de declaración de BIC, con carácter específico.

Como señala el presidente de la entidad proteccionista, César Girón, el objetivo es "evitar su desaparición" y coadyuvar a la Administración para que "Elorrieta no se pierda". Girón apunta también que Elorrieta es el refugio de alta montaña más alto de España, y ha expresado su "desagrado" por "no comprender el deseo de los órganos del Parque de actuar sobre él, no precisamente para preservarlo".

Con la presentación de la petición a Cultura, Granada Histórica solicitará su anotación preventiva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico, para su protección, evitando inmediatamente así que el refugio "sea protegido durante la tramitación del expediente de declaración, para lo cual ofrecerá también la redacción del proyecto y la documentación necesaria para facilitar el buen fin del mismo".