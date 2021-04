Salvador se aferra al acuerdo nacional de 4 años y sigue de alcalde de Granada aunque “tragando quina”

El día después del nuevo terremoto político en el Ayuntamiento de Granada que ha reavivado el pacto de alternancia en la Alcaldía entre Cs y PP en lo que se defendió por parte del candidato popular Sebastián Pérez con el 2+2, siguen las reacciones sobre todo en los dos partidos afectados, que han tenido que pronunciarse incluso a nivel regional para cada uno tirar de su propia versión del acuerdo.

Un pacto ‘oficial’ que se selló en Madrid con 4 años para Cs y otro local con el famoso encuentro minutos antes de la investidura del alcalde de Cs, que se queda cada vez más solo tras la multiplicación de voces que confirman que sí aceptó el 2+2 con un 'pacto de caballeros' con Pérez.

Si el martes fue el portavoz del propio grupo municipal de Cs, Manuel Olivares, quien confirmó que el pacto existió, tras las declaraciones de Fran Hervías, ex de Cs y ahora en el PP con el trasvase de concejales a nivel nacional, asegurando también que Salvador aceptó la alternancia con el ya nuevo partido de Hervías, hoy el protagonista era Salvador, saber qué tenía que decir ante estas nuevas revelaciones.

Y siguió aferrado a su versión de que el pacto válido es el nacional que cerraron Hervías y García Egea y que es por 4 años. Como ya hizo en otras ocasiones en las que el pacto ha puesto en cuestión el gobierno municipal, Salvador lo volvió a enmarcar todo en la política nacional. Pero asegura que está “tranquilo” y que sigue con su labor de alcalde aunque “tragando quina”.

Y sigue sin despejar el futuro con la alusión de que no sabe lo que pasará mañana y que el tiempo en política es inmenso.

Salvador se remite a las direcciones nacionales de ambos partidos para apuntar a que no hay “ningún debate” sobre este tema. Fueron efectivamente los responsables nacionales Teodoro García Egea (PP) y Fran Hervías (antes Cs y ahora fichaje del PP y que fue el primero en desvelar esa realidad de la alternancia) los que cerraron en Madrid el pacto a 4 años. Pero en Granada, en una reunión en el Hotel Meliá poco antes del pleno de votación de alcalde, es donde se habrían dado ese apretón de manos Salvador y Pérez. Y ahora son ya dos voces más (Hervías y el portavoz de Cs, Manuel Olivares), los que dicen que sí se aceptó esa propuesta de alternancia.

Salvador ha señalado que está “absolutamente tranquilo” y que se remite a lo pactado en su día por las direcciones nacionales de ambos partidos, con las que tuvo contacto directo en las negociaciones, y en las que, señaló, no ha habido cambios al respecto.

A partir de ahí, pide ir “partido a partido y minuto a minuto”, sin poder predecir lo que puede pasar “en 15 días o un mes”, en unas declaraciones en las que aludió en primer lugar a que, independientemente del mandato municipal de Granada, que se empezaba hace casi dos años en una “andadura” para cuatro, hay un escenario general de “política revuelta” en el que él trata de jugar un “papel institucional” como alcalde, aunque sea “tragando quina”.

El alcalde lamenta que haya “mucho teléfono escacharrado” en torno a este debate y dijo que no quiere “entrar en ese juego” y mantener la “templanza” por el bien de Granada. Sobre si persistirá Olivares como portavoz del Grupo de Cs en el Ayuntamiento, Salvador ha señalado que no se plantea ningún cambio “a corto plazo”.

Los pactos “no se negocian” según suben o bajan “las expectativas” de los partidos, defendió, remitiéndose en otro momento de sus declaraciones al acuerdo alcanzado entre Juanma Moreno y Juan Marín, en el ámbito andaluz, donde ambas formaciones gobiernan en la Junta.

Y precisamente el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, avaló esta mañana la teoría de Salvador de mantenerse durante cuatro años. Marín insistió en que el acuerdo que se alcanzó con el PP “cuatro años” y “es lo que se va a cumplir” y “si no que alguien me presente algún documento que diga lo contrario”.

“Que yo sepa no hay ningún acuerdo que no sea que Luis Salvador sea alcalde cuatro años, ninguno, y si no que alguien me presente algún documento que diga lo contrario”, recalcó Marín, incidiendo en que “sobre opiniones no puedo opinar”. Insistió en que Ciudadanos tiene un acuerdo con el PP donde Luis Salvador es alcalde cuatro años y “eso es lo que se va a cumplir”, y el PP en Andalucía “lo tiene súper claro”, ha garantizado. “Si hay alguien que discrepe de eso, evidentemente lo que tiene que hacer es demostrarlo”, sentenció.

También desde Cs, el portavoz parlamentario y miembro del Comité Autonómico de la formación naranja, Sergio Romero, ha defendido que “lo que funciona bien, no se debe tocar”. “Con Ciudadanos gobernando se demuestra que Granada goza de estabilidad”, dijo, respaldando la teoría de Salvador de los cuatro años.

A nivel local, el socio de gobierno y otro partido protagonista, el PP, ya dijo ayer que iba a pedir explicaciones al alcalde para que unificaran criterios aunque sin defender claramente el 2+2 ya que es la bandera de Sebastián Pérez, ya expresidente popular y que renunció a sus competencias como concejal del equipo de gobierno hace ya más de un año. De hecho el portavoz del PP lo calificó el martes como opción no clara. Y hoy el primer teniente de alcalde, el popular Luis González, suscribió la versión de su portavoz exigiendo a Cs “solucione los problemas en su casa, aclare las posturas y manifieste un criterio unitario”.

También el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha dicho hoy que lo que se pactó con Cs para la Alcaldía de Granada “se va a cumplir”, aunque aseguró no conocer los términos del acuerdo. Y dijo que la formación naranja puede tener “la garantía de que el PP cumplirá lo que acuerda”. “Estamos a tiempo de que se pueda hacer, no sé si era el criterio del dos más dos o los cuatro años con el mismo alcalde”, agregó.

Y mientras, Sebastián Pérez, el otro protagonista y reclamante de ese relevo, está callado a la espera de su comparecencia pública.