Soterramiento del AVE en Granada: Rocío Díaz exige al Gobierno central que firme el convenio

Solo falta el Gobierno central para que el soterramiento del tren en Granada empiece a ser una realidad palpable y con proyectos. La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, la granadina Rocío Díaz, ha exigido este miércoles al Ejecutivo central, que salvo sorpresa seguirá estando presidido por Pedro Sánchez, a que "se sume cuanto antes" a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada para afrontar la inversión necesaria para llevarlo a cabo. Durante el Pleno del Parlamento andaluz, Díaz ha señalado en el gobierno de Juanma Moreno "ha tomado la iniciativa" en este asunto al incluir una partida de un millón de euros en los presupuestos de la Junta para 2024 destinados a la firma de un convenio entre las tres administraciones "como ya se hizo en la ciudad de Almería".

"El compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el soterramiento de las vías del tren en la ciudad es absoluto, como también lo es el de su Ayuntamiento", ha expuesto en el Pleno del Parlamento de Andalucía la consejera de Fomento.

Rocío Díaz ha señalado que Junta y Ayuntamiento están haciendo los deberes para "cerrar cuanto antes esta herida abierta que divide la ciudad". Sin embargo, ha remarcado que "este esfuerzo no sirve de nada si el Gobierno central no muestra su firme compromiso con el soterramiento", ya que es el competente en esta materia. "Necesitamos al tercer actor y queremos que el Gobierno de Pedro Sánchez sea sensible con los intereses de los granadinos y de sus infraestructuras", ha indicado.

En ese sentido, la Consejería de Fomento aún no ha recibido respuesta a la carta que la propia consejera, Rocío Díaz, envío en el mes de septiembre al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, donde solicitó una reunión urgente con la ministra en funciones, Raquel Sánchez, para abordar el proyecto del soterramiento. "No puede ser que Granada sea la única capital andaluza donde la llegada del AVE no haya supuesto la integración urbana del ferrocarril", ha aseverado la consejera, que ha emplazado a todas las administraciones a "atender esta demanda histórica de los granadinos, de sus vecinos y comerciantes".

Por último, Rocío Díaz ha animado al Gobierno central a que, al igual que ha hecho la Junta de Andalucía, incluya en los próximos presupuestos una partida concreta que posibilite la próxima firma de un convenio de colaboración para el soterramiento de la vías del tren.