Soterrar la Acequia Gorda de Granada: una "deuda" pendiente con el Distrito Genil

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado un ruego al pleno de este mes para que el equipo de gobierno de la alcaldesa Carazo “saque de un cajón el proyecto de urbanización del Paseo de las Palmas, que incluye el soterramiento de la antigua Acequia Gorda, lo que permitirá ampliar aceras y dar la seguridad que merecen los vecinos de la calle”. El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, ha presentado la iniciativa junto a los vecinos en una visita realizada este martes al citado paseo, “donde ha puesto de manifiesto que se trata de un proyecto pendiente del mandato anterior que el PP ha escondido”.

Cuenca ha detallado que durante su mandato como alcalde se elaboró un Plan Integral de reforma del Paseo de las Palmas para “dar respuesta a los problemas de accesibilidad y seguridad de los vecinos y vecinas de esta calle”. Así, ha avanzado que, “tras acordar con la Comunidad de Regantes proceder al desvió de la acequia y acometer con Emasagra la canalización de todos los saneamientos y vertido de la zona, ahora ya solo queda pendiente la urbanización de la calle y su reordenación, que incluye tapar el paso de la antigua acequia, lo que permitiría que la calle cuente con aceras seguras que mejorarán la movilidad y la accesibilidad de los vecinos”.

Al respecto, ha precisado que, “una vez llevadas a cabo el desvío de las acequias, corresponde al Ayuntamiento de Granada llevar a cabo la reforma de esta vía que pasa ineludiblemente por ampliar la anchura de la calle tapando la acequia, de la que hay ya una propuesta en Urbanismo que hay que recuperar y tramitar, algo que por el momento no ha pasado”.

“Lamentablemente”, según ha explicado el exalcalde, “todo apunta a que el nuevo gobierno no considera prioritaria esta actuación por lo que parece que no se va a llevar a cabo, algo que sería un desprecio y una afrenta para unos vecinos que tienen verdaderas dificultades para transitar por su calle”. Acompañado del resto de ediles de la formación y numerosos vecinos, el exalcalde de Granada ha insistido a Carazo “sobre la necesidad de un proyecto que se ha convertido en una deuda con el Distrito Genil y una necesidad ya que el Paseo de Las Palmas es una de las salidas del barrio Realejo y del barraco del Abogado, una calle que no puede soportar ese volumen de tráfico en las condiciones actuales porque no ofrece garantías para los viandantes ni para los vecinos”.