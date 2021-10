Todo listo para abrir la unidad para TCA en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada

La Asociación TCA Andalucía ha valorado que la unidad para tratar estas enfermedades ubicada en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada vaya a estar "en completo funcionamiento" desde este lunes 4 de octubre, de forma que se convierte en "la primera unidad específica" en estas patologías en la región.

Así lo ha valorado tras visitar las instalaciones la presidenta de la asociación, Patricia Cervera, quien en mayo de 2019 registró 315.000 firmas en la Junta de Andalucía y ese mismo día logró el compromiso público de la administración de poner en marcha dos centros especializados para pacientes con TCA (trastornos de la conducta alimentaria).

"Estoy muy emocionada. Por fin hemos conseguido el objetivo que llevamos persiguiendo dos años y medio, desde que en marzo de 2019 inicié mi recogida de firmas en 'change.org/TratemosLaAnorexia', una madrugada en la que sentía que perdía a mi hija por esta enfermedad", ha declarado Patricia, según recoge Change.org en una nota de prensa.

"He visitado la nueva zona de hospitalización específica, que era el motivo de mi petición, y nada más ver la placa se me han caído las lágrimas. Es un hecho histórico. Las personas que hemos sufrido el peregrinaje descorazonador por todos los dispositivos sanitarios en busca desesperada de ayuda, ya tenemos una puerta a la que llamar", ha añadido.

En la misma área de hospitalización, también se ha acondicionado un comedor terapéutico, una sala de terapia ocupacional, una biblioteca con proyector de cine y un jardín interior con una fuente zen. Estas pacientes son atendidas por un equipo multidisciplinar especializado, integrado por psicólogo, psiquiatra, personal de Enfermería, y nutricionista. "Me ha gustado mucho ver que además hayan incorporado todos estos detalles para hacer a las personas la estancia más agradable", ha explicado Patricia Cervera al finalizar su visita a la recién inaugurada unidad.

Cervera ha insistido en la importancia de que los ciudadanos persigan lo que consideren que es justo y se unan hasta conseguirlo. "Hoy ya puedo decir que gracias al esfuerzo de muchas personas y gracias a no rendirnos por fin existe la primera Unidad Específica de TCA en Andalucía. Esto esconde un significado muy grande para mí y para mi familia, pero también para muchas otras personas. Hoy mismo en la visita al hospital se me ha acercado una chica y me ha contado que padece anorexia desde hace muchos años y que está ingresada en el hospital, hasta ahora sin contar con una unidad especializada. Me ha dado las gracias por mi campaña y nos hemos emocionado juntas al darnos cuenta de que ella iba a ser la primera persona en ingresar en esta nueva unidad", ha dicho Cervera.

Aleixandra, la hija de Patricia, tiene 22 años y padece anorexia desde los 13. En marzo de 2019 inició una recogida de firmas en 'change.org/TratemosLaAnorexia' demandando la creación en Andalucía de al menos una unidad especializada en trastornos de la alimentación.

Como afirmaba en el texto de su campaña, en toda Andalucía, con 8,5 millones de habitantes, no hay ni una unidad especializada en TCA, cuando en otras comunidades autónomas como Castilla la Mancha (dos millones de habitantes), la Región de Murcia (1,5 millones de habitantes), o el Principado de Asturias (un millón), entre otras, llevan décadas funcionando.

En menos de tres meses Patricia Cervera recogió más de 314.000 firmas y las registró presencialmente el 28 de mayo de 2019 en la Junta de Andalucía. Unas horas después de la entrega de sus firmas, la Junta hizo público el compromiso de poner en marcha dos unidades especializadas en TCA "en el mes de septiembre" de 2019.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora, 1 de octubre de 2021, cuando Patricia Cervera ha visto su objetivo cumplido. "El proceso ha sido muy duro porque sentíamos que la solución no llegaba, incluso tuvimos que pedir a la gente que redactara cartas a mano y las hiciera llegar a la Junta para recordarles que tenían un compromiso pendiente", ha dicho.

A lo largo de estos dos años, Cervera ha fundado la Asociación TCA Andalucía y ha habido varios avances y retrocesos respecto a la atención de los trastornos alimentarios. En otoño de 2019 se inauguró una unidad Hospital Regional Universitario de Málaga, pero sin hospitalización. Además, tuvo que clausurarse en marzo de 2020 para usar el espacio para los enfermos de coronavirus. Posteriormente, en julio de ese año se inauguró la segunda en Granada, pero sin hospitalización hasta ahora, cuando también presta este servicio y es una unidad "en completo funcionamiento".