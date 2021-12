El TSJA rechaza el pasaporte Covid en Andalucía porque la Junta no pone otra vez el límite de tiempo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, no ratifica la orden de la Junta para establecer unas limitaciones de acceso a centros sanitarios y residencias, con el llamado pasaporte Covid. Pese a considerar que la medida planteada por la Junta de Andalucía cumple con los requisitos de proporcionalidad, necesidad e idoneidad y que hay una escasa restricción de los derechos fundamentales, no ratifica la orden al no contar con una limitación temporal de su vigencia.

No es la primera vez que el TSJA alega el mismo motivo. Ya lo hizo en su auto de agosto pasado, cuando rechazó la orden de la Junta para el pasaporte Covid en locales de ocio nocturno. La falta de limitación temporal de una medida que restringe derechos fue uno de los argumentos para no ratificar la orden, así que la Junta estaba avisada sobre esa necesidad.

La Sala de lo Contencioso Administrativo señala que la justificación de la medida no debe ceñirse a su proporcionalidad, necesidad e idoneidad, sino que “igualmente debe contener una motivación suficiente acerca de su vigencia en el tiempo”.

Recuerda que el Tribunal Supremo concluyó que la legislación vigente permite adoptar restricciones o limitaciones puntuales de derechos fundamentales. Ese carácter “puntual” debe entenderse, según el auto, “no solamente en relación con las distintas facultades inherentes a cada derecho fundamental, sino también en cuanto al mantenimiento en el tiempo de la restricción”.