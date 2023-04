Un agujero negro en mi aula: 'Territorio gravedad' lleva el corazón de la ciencia a este instituto de Granada

¿Qué se siente al estar a punto de entrar en un agujero negro? ¿Puede llegar una nave espacial hasta uno de ellos? ¿Qué son? ¿Dónde están? En el principio fue la duda. Y preguntas y más preguntas fueron el resultado de la primera propuesta de la nueva edición, la vigésimo cuarta, de la Semana Solar en el Instituto Zaidín Vergeles de Granada. El centro, como cada año, lanza un programa de actividades completo y que tiene como objetivo fomentar la curiosidad entre su alumnado. El entrante del menú de esta intensa semana dedicada a la investigación se sirvió el pasado viernes en el salón de usos múltiples del centro, donde se proyecto, con música en directo, uno de los episodios que componen Territorio gravedad, la docuficción científica coproducida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad (Segre) y la productora audiovisual Lipssync Medialab SRL. La serie ofrece, según los creadores, una "panorámica de la cosmología", en un formato inédito en español. Y los alumnos, encantados.

"Ha respuesta ha sido fantástica", señala Elisa Marinas, actriz de la serie, capaz de romper los límites del espacio y del tiempo. Así lo vieron, con sus ojos, los alumnos asistentes a la proyección. Mientras Marina, en el papel de Laura Alhambra, en pantalla, hablaba por teléfono, aparecía, en carne y hueso, en el salón de actos, teléfono en mano. Abajo la cuarta pared. La serie se estrenó a principios de este año, los ocho primeros capítulos pueden verse en Filmin o alquilarse en Vimeo y aúna los conocimientos científicos con la creación artística. Ha sido rodada íntegramente en Granada y es una oportunidad excepcional de acercarse a lo que sus autores definen como "gran escultora" del Universo, la gravedad.

Tras la proyección del capítulo de Territorio gravedad en el Zaidín Vergeles hubo más de estos ingredientes. Ciencia y arte. Imágenes y música. La interpretación en directo de José Ignacio Hernández y Amalia L. Chueca se acopló a las imágenes astronómicas de la misma manera que las composiciones daban ambiente al cine en su época muda. "Sabía lo que iba a ver, no lo que iba a tocar", cuenta José Ignacio, con una dilatada experiencia en interpretar piezas para cine mudo tanto en los ciclos de la Diputación como en el cineclub de la Universidad de Granada. "Ha sido un juego entre ficción y realidad", detalla Amalia L. Chueca, que añade que la presentación, tal y como se hizo el pasado vienes, se ha preparado específicamente para la Semana Solar del Zaidín Vergeles. Buena parte de lo que pudieron ver los chavales, sin embargo, está al alcance de todos y basta con alquilar la serie Territorio gravedad en Vimeo o contar con suscripción a Filmin para ver el fruto de la colaboración entre artistas y científicos.

"La serie cuenta con todo el rigor", explica Carlos Barceló, científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), centro de excelencia Severo Ochoa. "La ciencia, y más la ciencia abstracta, no es fácilmente comunicable", concede el investigador, que subraya que sin embargo la astronomía cuenta con un evidente punto a favor. "Atrae, pero no es fácil comunicar". Así, en Territorio gravedad "intentamos explicar de la manera más asequible, manteniendo el rigor" cuestiones como la relatividad. Para ello han ido de la mano del director y realizador Nacho Chueca, de la productora Lipssync, y se han servido del rostro de Elisa Marinas -que interpreta a la periodista Laura Alhambra en la serie-, que apunta a que éste ha sido "el trabajo más difícil que he hecho".

Tras las proyecciones, hubo turno de preguntas, de reflexión sobre cómo conjugar arte y ciencia. "La respuesta de los estudiantes ha sido fantástica, han estado superatentos", señala Marinas.

Semana Solar

El programa de las próximas jornadas dedicadas a la ciencia en el IES Zaidín Vergeles comienza este lunes con una conferencia sobre la geometría en la Alhambra a cargo de Manuel Martínez Vela. Luis Baena Fernández propondrá, también el lunes, un paseo por el monumento nazarí. A la vez, la entrada del instituto acogerá el concurso propuesto por el Departamento de Informática LIArte. Las conferencias y actividades se prolongan hasta el viernes y dentro del programa hay prevista una charla a la que pueden asistir los familiares de los alumnos. Será el martes, a las 18:30 horas y versará sobre Leonardo. Estará a cargo de María de los Ángeles Sánchez Guadix.