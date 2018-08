La UGR se mantiene por tercer año seguido entre las 300 mejores del mundo

La investigación universitaria granadina es la mejor de toda Andalucía, una de las tres mejores a nivel nacional y se mantiene por tercer año consecutivo entre las 300 mejores universidades del mundo. Así se sitúa la Universidad de Granada (UGR) según la clasificación del Ranking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU), más conocido como el Ranking de Shanghái de 2018.

En esta ocasión, la institución educativa granadina comparte posición con la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Complutense de Madrid, que también se encuentran entre los puestos 200 y 300 a nivel mundial, como la segunda mejor institución académica de España. Por delante sólo hay una universidad, la de Barcelona, que este año sube a estar entre las 151 y 200 de todo el mundo.

La UGR lleva ya quince años entrando entre los primeros 500 puestos del Ránking de ShangháiSe trata de la única universidad andaluza que aparece en eltop 500 del ranking

Se trata del tercer año consecutivo en el que la UGR se mantiene en esa posición, lo que reafirma el buen renombre internacional y la confirma como uno de los lugares universitarios por excelencia mundiales, lo que habla del buen estado que vive la institución granadina y da buena muestra de su calidad investigadora y de sus trabajos, algo que no pasa desapercibido.

El Ranking de Shanghái no da a conocer exactamente la posición que ocupa cada institución -tan sólo se clasifican de forma numérica individual las 100 primeras, mientras que el resto se sitúan en el tramo al que pertenecen según la puntuación obtenida-, pero pese a ello se trata de una de las cuatro mejores universidades de España. Junto a Granada, comparten franja de posición la Pompeu Fabra y la Complutense de Madrid, y por delante de ellas, y mejorando su posición respecto al año pasado, la Universidad de Barcelona es la hasta el rango de 151-200 mejores del planeta.

Tras estas tres universidades, aparecen en el ranking ocho españolas más: la Universidad Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la del País Vasco, la Politécnica de Valencia, la de Santiago de Compostela, y la Universidad de Valencia. Pierde su puesto entre las 500 mejores del mundo la Jaume I valenciana, que el año pasado si estaba entre las 11 españolas que alcanzaban el 'top 500' en el ranking de ARWU.

Sin embargo, lo que se vuelve a confirmar un año más es que la Universidad de Granada se trata de la mejor universidad andaluza, ya que es la única de la comunidad autónoma que aparece entre los 500 primeros puestos en esta reputada clasificación. Tras la granadina, la segunda universidad andaluza es la Universidad de Sevilla, que se encuentra en el rango de las 501-600 mejores.

Detrás de esta se sitúan tres universidades más: la Universidad de Córdoba (701-800), la Universidad de Jaén (también entre las 701-800) y la Universidad de Málaga (801-900).

Desde el año 2003 -fecha en la que nació esta clasificación- y hasta el año 2012, la Universidad de Granada se ha situado de forma más o menos estable en esta lista, en el tramo que va de la 400 a 500. Hace cinco años, en 2013, comenzó a mejorar su posición al 'colarse' por primera vez entre las 400 mejores. El pasado año 2016 la Universidad de Granada consiguió romper la que había sido su mejor marca personal al saltar un escalón y situarse entre las 300 mejores del mundo, franja en la que se ha consolidado por tercer año consecutivo.

Según aseguró a Granada Hoy el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, Enrique Herrera, para la institución "los resultados constatan el trabajo que venimos haciendo en los últimos años".

"El que sigamos apareciendo en las mejores universidades del mundo es un orgullo. El Ranking de Shanghai es el mejor ranking del mundo, está considerado así, y es el que marca las pautas de muchas investigaciones. Ver que la UGR aparece entre los 300 del mundo durante tres años consecutivos es muy importante. Cuesta trabajo, nos estamos habituando, y si hacemos unos análisis nos damos cuenta de lo difícil que es", comentó con orgullo.

El vicerrector explicó que en el mundo hay aproximadamente unas 17.000 universidades que desarrollan investigaciones. Este ranking selecciona por la potencia investigadora de estas universidades, y de 1.500 establece la relación de las mejores. La UGR está entre las 300 mejores, lo que sitúa a la institución, según Herrera, aproximadamente en el top 2% de las mejores universidades de todo el planeta.

"Estar en ese top sabiendo las condiciones en las que se desarrollan y con la importancia que le suelen dar los gobiernos autonómicos y nacionales a la investigación, es un logro muy importante. Uno ve que hay otras universidades que salen de la lista porque no tienen el apoyo suficiente, y nosotros estamos trabajando de forma constante, continua. Si uno ve la progresión de la UGR en los últimos 4-5 años es constante al alza. Y esa es nuestra mayor garantía", aseguró Enrique Herrera.

El encargado de coordinar las investigaciones que se realizan en la institución granadina comentó a este periódico que siempre se encuentran analizando la forma en la que la UGR puede mejorar y viendo en qué materias pueden avanzar. "Cada año las exigencias para entrar en el ranking son más complicadas. Este año nosotros hemos incrementado valores como los de investigadores de excelencia, pero en cambio la puntuación global es menor, y eso es porque el ranking evoluciona y todas las universidades están incrementando el valor de las variables", detalló.

Debido a esto, el vicerrector cree que la UGR no podrá mantener esta línea ascendente durante tanto tiempo y cree que llegará un momento en el que se estancará el crecimiento. "No podemos aspirar al top 50 o 100, hay que ser realista. Con mucho trabajo, esfuerzo, y los recursos que tenemos, podemos mantenernos e incluso subir un poquito, pero los recursos son los que son, y para subir más hay que tener más recursos económicos y de personal. Y eso hoy por hoy no es fácil", indicó.

Pese a ello, aseguró que la comunidad universitaria granadina está contenta porque la UGR está dentro de las mejores universidades del mundo sin renunciar a ofrecer la cantidad de servicios que ofrece gracias a la optimizamos de recursos y del gasto que tienen.

"Los resultados son buenísimos, y lo más destacable es que estamos en el top de las universidades internacionales. Esto es un sueño para nosotros, y para la universidad, para la ciudad de Granada, y para todo el personal que trabaja en la UGR, al que le agradezco su esfuerzo, es una grata noticia", concluyó Herrera.

Al igual que ha ocurrido en las 16 ediciones anteriores, el liderato de la clasificación vuelve a ser para la Universidad de Harvard (Estados Unidos), seguida de la también estadounidense de Standford. En tercera posición repite la británica de Cambridge, que junto a la de Oxford (en séptima posición) son las únicas no estadounidenses del 'top ten' de esta edición, idéntico en posiciones al de 2017.

Esta clasificación se realiza de acuerdo a los datos de 1.200 universidades de todo el mundo, de las que se tienen en cuenta factores como el número de premios Nobel, medallas Fields, el número de investigadores citados, el número de artículos publicados en las revistas Nature y Sciencia y el número de artículos incluidos en publicaciones científicas.