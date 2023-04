UP denuncia el incumplimiento de la remunicipalización de la Ayuda a Domicilio en Granada

El grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado este jueves que el equipo de Gobierno ha incumplido el acuerdo de remunicipalizar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que estaba incluido en el documento de 55 medidas pactadas entre UP y PSOE y que dio paso a la aprobación de los actuales presupuestos municipales.

Según ha informado la concejal Elisa Cabrerizo, el SAD es uno de los grandes contratos de la ciudad y tiene un importe anual de 14,3 millones de euros con una duración de dos años con posibilidad de prórrogas anuales hasta 5 años máximo, por lo que finalizará en el mes de julio. La concejala de la confluencia ha señalado que ante la premura de los tiempos, precisamente, “para evitar que tuviéramos que prorrogar el contrato, y conseguir algo clave para nosotros como es la municipalización de los servicios”, este grupo municipal incluyó en el pacto de 55 medidas comenzar los trabajos para el cambio hacia la gestión pública del servicio.

El acuerdo entre los grupos recoge textualmente la "puesta en marcha del expediente para la remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio, que deberá estar finalizado antes de que termine el año 2022”. Cabrerizo ha mantenido que la fecha límite de esta medida tenía también la intención de ‘blindar’ “la puesta en marcha del expediente para que antes de que acabara el mandato no pudiera, o fuera muy complicado, dar marcha atrás en el proceso en caso de que la derecha gobernara”.

Cabrerizo ha afeado que no solo ha acabado el año 2022 sino que finalizará la alcaldía de Paco Cuenca en este mandato sin que este expediente comience a redactarse. “Finalmente no se han atrevido a tocar a las empresas, pese a haberlo acordado con nosotros”, ha enfatizado. Con esta decisión, según UP, el equipo de gobierno deja a criterio de la empresa el cumplimiento de los derechos laborales de 700 trabajadoras de ayuda a domicilio, que mantienen desde hace años multitud de quejas en cuanto al tiempo de traslado entre las casas de los usuarios, entre otras.

Los grandes contratos, la "garrapata" de la ciudad

La concejala ha manifestado, por otra parte, que “no hace falta recordar que UP siempre se ha puesto frente a la privatización de servicios y hemos llegado incluso a los tribunales, como en el caso de la recogida de basura y limpieza de la ciudad para intentar revertirlo tras finalizar su contrato”.

Los grandes contratos, como ha denunciado el grupo municipal a lo largo de estos casi 4 años, “son la garrapata de esta ciudad, consumen más de 100 millones de euros al año de las arcas públicas sin que nadie se inmute, sin que se pregunte ningún gestor de la plaza del Carmen por qué desde lo público no serían capaces de gestionarlo mejor”, ha enfatizado y se ha preguntado si es que, acaso, no confían en su propia valía como gestores de lo público o si quizás estamos ante un juego casi ancestral del bipartidismo en el que todo el mundo acepta y calla”.

La concejala ha recordado los grandes retrasos en los contratos municipales y ha comenzado por el de Recogida de Basura y Limpieza, ahora gestionado por Inagra, cuyo importe anual es de 39,8 millones de euros, según el expediente de Estructura de Costes que ya se aprobó para la nueva licitación. “El anterior contrato se dio por 50 años y finalizó en diciembre de 2020 y desde entonces ha habido que realizar una prórroga excepcional con Inagra para continuar con la prestación del servicio y el retraso es ya de 26 meses”. Tras 50 años de contrato ininterrumpido con Inagra los sucesivos gobiernos de PP, PSOE, Cs-PP y PSOE, “han sido incapaces de poner en marcha su renovación, con todo lo que eso implica”.

El segundo, ha informado, es el del transporte, ahora con Alsa, y su importe anual es de 41.796.350,20 euros, según la Memoria justificativa de la forma de gestión, que en el pleno de febrero de 2022 se aprobó que siguiera siendo indirecta mediante concesión. “El contrato de esta concesión ha durado 60 años (desde 1962) y finalizó el 25 de septiembre de 2022”, justo dos días antes, el día 23 de septiembre de 2022, “el contrato quedó prorrogado mientras se redactan los nuevos pliegos para la concesión administrativa. Así lo acordó la Junta de Gobierno Local al haber vencido la concesión sin que estén preparados los nuevos pliegos”.

También entra en el gran álbum de los retrasos el contrato de Limpieza de Colegios y Edificios municipales que tiene un importe anual de 4.112.186,36 y su duración es de 5 años máximo (3 años más 2 de prórroga). Finalizó el 19 de noviembre de 2021 tras seis años del anterior contrato. “Lleva excedido 16 meses, por lo que ahora se presta con prórroga extraordinaria y forzosa y está en licitación tras el anuncio de los pliegos el 21 de febrero de 2022 y aún quedan unos meses para la adjudicación”.