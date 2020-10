Las instituciones cierran filas para frenar el virus en Granada: "Si sigue creciendo el contagio vamos al cierre"

Granada ha celebrado hoy Junta Local de Seguridad para analizar las nuevas restricciones impuestas por la Junta ayer para reducir los contagios. Y lo han hecho en un clima de unidad institucional para derrotar un enemigo común, el coronavirus. De no hacerlo y frenar los contagios, la Junta ha advertido de que Granada va encaminada al cierre, algo que "no se podría permitir" por la economía y por imagen.

Por eso, con el foco en los universitarios, sobre los que se han cargado todas las medidas, pretenden reducir esas tasas disparadas entre los jóvenes de las últimas semanas y que después se trasladan al resto de población que sí satura los hospitales.

Según el alcalde de Granada, Luis Salvador, "eran decisiones esperadas pero hasta ayer no conocidas en profundidad" y que se han puesto sobre la mesa de Junta de Seguridad, donde han estado también hosteleros y Universidad de Granada por primera vez.

"No se trata de criminalizar a nadie, el único enemigo es el virus, tenemos que trabajar unidos y aportar con la mayor coordinación y colaboración entre instituciones día a día porque el virus está evolucionando con el inicio del otoño, el arranque del curso, la llegada de turistas, el inicio de todo", ha dicho el alcalde, que matiza que "si estando en el inicio no trabajamos, sería complicado".

El delegado del Gobierno de la Junta, Pablo García, ha aclarado que la Junta "no va contra la Universidad de Granada, somos los máximos aliados, pero tenemos que tomar medidas para frenarlo y que los jóvenes sepan que esto tiene que parar. No es una situación agradable para la ciudad porque si sigue creciendo vamos al cierre como otras localidades. Y Granada no puede soportar esa situación por la economía y la imagen".

Control diario de los datos para reforzar actuaciones

Salvador ha lanzado un "mensaje de tranquilidad". "La ciudad no se ha cerrado, tenemos localizado parte de lo que es el problema y pedimos ese paso adelante para los granadinos y turistas, a los que pedimos también máximo grado de sensatez y sentido común", incidiendo en las medidas que se han tomado por parte de los hosteleros y todos los sectores para reducir los contagios.

Cuando pasen los 15 días de vigencia de las medidas se verá la evolución. Mientras, el alcalde tendrá un "contacto permanente con el consejero de Salud y en el día a día con el delegado del Gobierno de la Junta y con la Subdelegada del Gobierno". "Esperamos que con una actuación responsable de todos consigamos rebajar esos indicadores y salir de la zona de peligro", ha dicho el alcalde tras la reunión, donde se han puesto en común dispositivos "para dar respuesta y petición de colaboración máxima de unos con otros".

"Era muy importante escucharnos todos y que se sepa que nadie está solo. La ciudad está con su Universidad, con la hostelería y todo el que tenga problemas por la situación. Pedimos a la población que nos ayude y el paso adelante lo tienen que dar los jóvenes porque es verdad que hay que rebajar los indicadores que tienen entre ellos", matiza Salvador. Los datos se irán "analizando día a día para ver sobre la marcha si hay que hacer ajustes y tomar medidas".

"Todos hemos sido inmortales con 20 años"

El delegado del Gobierno de la Junta, Pablo García, ha defendido las medidas sobre los universitarios y la Universidad tras pasar "semanas muy complicadas" con un "pico de contagios". "Había que frenarlo tras ver situaciones que no queríamos ver y que la tasa entre jóvenes de 18 y 35 años sube, son más del 80% de los casos". Según García, las medidas son "proporcionadas para evitar la movilidad de los jóvenes, mayoritariamente en los ciclos universitarios" y ha dicho que ha habido más de 150 positivos en siete residencias universitarias, un contagio que "había que pararlo".

"La Universidad de Granada no se cierra, se pasa a virtual, se ha pedido que se elimine la presencialidad. Y le pedimos responsabilidad a los jóvenes que tomen medidas: mascarilla, distancia, higiene, y concienciación porque todos hemos sido inmortales con 20 años pero no se refleja en los contagios de los que sí van a los hospitales. Hoy tenemos más de 200 hospitalizados, 25 en UCI", ha dicho García.

El delegado ha aclarado la situación con la Universidad y los hosteleros y ha agradecido la colaboración policial para "evitar concentraciones de jóvenes en zonas públicas y privadas, con botellones y fiestas en pisos". "Esto lo tenemos que parar entre todos, el virus sigue estando en la calle y tenemos que seguir tomando medidas. Apelo a la calma y la tranquilidad, estamos controlando la situación y necesitamos un esfuerzo de todos. Hoy se le ha pedido a la Universidad, se ha pedido a la hostelería que adopte medidas para parar los contagios, y pido ese compromiso a la ciudadanía. La batalla está en la calle. Somos aliados todos tenemos que luchar juntos", explica García.

Coordinación policial frente al botellón

La Subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, ha explicado que se ha dado cuenta de todas las actuaciones en colaboración atendiendo a botellones con la Policía Local desde el 28 de septiembre. "Tenemos colaboración constante, muy buena sintonía, por lo que traslado mi agradecimiento a los agentes. Tenemos que ir todos a una de la mejor manera y colaborar con todas las medidas de la Junta y los requerimientos que nos hacen los ayuntamientos de la provincia. No hemos dejado de prestarla".

Lealtad de la Universidad, que pide una comisión a tres bandas

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha ofrecido "lealtad institucional" y también la ha pedido. Aranda ha dicho que ya intentó el lunes activar "una comisión a tres bandas, que tiene aprobada la propia Consejería de Salud y la sigo pidiendo". Aranda dice que entiende todo: "La Universidad de Valencia adoptó la decisión tras presentarle los datos epidemiológicos, lo lógico, pido que se restablezca", ha dicho la rectora, que ha destacado que no tiene cerrada ningún aula ni confinada y "vamos a seguir trabajando".

"Yo acato y estamos esperando el aspecto jurídico" ya que todavía no se ha publicado en el BOJA la orden. Mientras, ofrece "cooperación y lealtad".