Unidas Podemos reclama la paralización de nuevas licencias a hosteleros hasta que se active el mapa contra el ruido en Granada

La concejala de Unidas Podemos e Independientes, Elisa Cabrerizo, ha reclamado al equipo de gobierno de la capital que suspenda el trámite de nuevas licencias de hostelería hasta que se active el mapa de ruidos que reconoce las zonas acústicamente saturadas. La además candidata de Podemos-AV-I, que ha comparecido junto a la presidenta de la Plataforma de Afectados por el Ruido, Mar Meseguer y el abogado de la entidad, Adrián Cuesta, ha recordado que desde el inicio del actual mandato tanto PP como PSOE han prometido su implantación y a un mes de las elecciones municipales aún sigue sin estar aprobado a pesar del compromiso del edil Jacobo Calvo de tenerlo aplicado desde enero.

Elisa Cabrerizo, que ha asistido a la concentración celebrada esta mañana en la plaza del Carmen convocada por los vecinos por el Día Mundial contra el Ruido, ha concretado que el Ayuntamiento está a punto de dar luz verde a una nueva licencia para una discoteca en la calle Ganivet y, precisamente, los vecinos están preparando unas alegaciones para intentar frenarlo.

Las molestias por ruido a los vecinos, ha dicho Cabrerizo, "es uno de los mayores problemas de la ciudad que abarca todos los barrios, así como la ocupación terrible de las terrazas". Desde el vecindario así como desde Unidas Podemos e Independientes, han pedido hoy que, mientras no esté presentado el mapa de ruidos, "el equipo de Gobierno se esfuerce en ser proactivo con los vecinos a la hora de otorgar licencias, para evitar el monocultivo y pueda existir diversidad en los negocios" y que, sobre todo, "se permita a los vecinos y vecinas vivir en su ciudad".

La situación actual de los vecinos de Ganivet es que existe una "ocupación brutal" de la vía pública, de ruido hasta altas horas de la madrugada y "un desequilibrio enorme entre el ocio y el descanso", ha manifestado la edil de la confluencia. Por tanto, ha añadido, el papel del Ayuntamiento para frenar esta situación pasa por involucrarse y ser parte de la solución, no del "problema por inacción". "Este trabajo pasa por una verdadera inspección de que los locales cumplen con la norma porque, además, esta obligación es algo que se asumió por todo el Pleno en octubre de 2021 a través de una Declaración institucional", ha enfatizado.

Para la realización correcta de un buen mapa de ruidos, ha señalado la concejala, se debe realizar una medición de ruidos, cuestión en la que actualmente no se está aplicando la metodología correcta dado que se desarrollan en días entre semana o por la mañana, cuando estos locales no tienen clientes o, al menos, no tantos como una noche de sábado. Por otro lado, estas mediciones deben realizarse durante 24 horas seguidas y no en tramos cortos, han agregado.

Por parte de los vecinos ha intervenido el abogado de la Plataforma de Afectados por el Ruido, Adrián Cuesta, quien ha resaltado que cuando esta situación parecía insostenible, reciben la noticia de que en el número 8 de la calle Ganivet previsiblemente se otorgará la licencia de "hostelería con música, cocina y auditorio". Cuesta ha informado de que, cuando tras muchos impedimentos consiguieron el expediente de la licencia, vieron que "la planimetría del local consiste en solo 49 personas sentadas, 150 en el público y 189 en la zona de espectadores frente a un escenario de 16 metros cuadrados". Eso, ha añadido, significa que van a dar conciertos y durante el mismo "va a haber cuatro personas por metro cuadrado".

El abogado de los vecinos ha sostenido que "la policía nunca tiene tiempo de acudir" por lo que ha insistido en que cuando ese local se llene es previsible que se vuelvan a repetir los mismos problemas por los que pasan cada noche. "No tenemos la certeza de que vaya a ocurrir, pero lo que sí es cierto es que todo esto sucede con el beneplácito del Ayuntamiento" quien deja la veda abierta para que esto continúe.

Para Cuesta "lo más sangrante de esta situación" es que "se está cometiendo un fraude a la ciudadanía por parte del Consistorio" dado que "se están dando licencias en una zona en la que la saturación acústica es archiconocida", todo ello, como ha mencionado Cabrerizo, "después de adquirir un compromiso en un Pleno". El abogado ha finalizado diciendo que una licencia "puede ser perfectamente legal, pero una cosa es la norma y otra bien distinta cómo se usa para dar reflejo a la realidad".