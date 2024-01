La Universidad de Granada asegura que es "completamente incierto" que pague menos de lo debido a sus investigadores

La Universidad de Granada asegura que el salario de sus investigadores está debidamente estipulado y regulado por la correspondiente convocatoria, por lo que su cuantía no depende de la institución académica. Con esta afirmación, emitida a través de un comunicado, la UGR desmiente la información que aseguraba que pagaba menos de lo debido a sus trabajadores, algo que asegura es "completamente incierto" y que corresponde a un "juicio de valor" emitido por el despacho Folgoso Abogados.

La institución responde así a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que aseguraba que incumplía la normativa salarial de su personal investigador. La UGR detalla en un comunicado que dicha sentencia alude a un contrato de Garantía Juvenil financiado por la Junta de Andalucía, para contratar a personal técnico, "en algunos casos con formación no universitaria", o a jóvenes investigadores menores de 30 años, que se regulan "de acuerdo de las condiciones laborales y de despido que establece dicha convocatoria". Dicho contrato fue rescindido a los cuatro meses y medio por incumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, aseguran desde la Universidad.

Al no estar reflejado expresamente en la convocatoria del contrato el período de prueba, el juez entiende que este es el que marca el Convenio Laboral que se aplica no a los investigadores, al que se ha hecho referencia, sino al Personal de Técnico de Administración y Servicios que apoya a estos, y que fija el período de prueba en cuatro meses. Al haberse excedido este período es por lo que declara que la extinción del contrato debe ser considerada despido improcedente. Igualmente, el juez calcula la indemnización del trabajador por despido en función del sueldo que hubiera percibido según este Convenio, no como Personal Docente e Investigador (PDI).

La Universidad concluye su comunicado asegurando que está "firmemente comprometida" con todos sus trabajadores y , al mismo tiempo, que acatará y ejecutará, "como no puede ser de otra forma y se viene haciendo hasta la fecha", las resoluciones judiciales que sean firmes.