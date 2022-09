La Universidad de Granada abordará obras y ampliaciones en todos sus campus

La Universidad de Granada crecerá en este curso. Lo hará físicamente, con el inicio de diversas construcciones y el desarrollo de proyectos en infraestructuras que durante años han estado sobre la mesa. Una de las cuestiones sobre las que ya se trabaja es la licitación del edificio UGR Dones, a la que optan cinco empresas y que permitirá que la UGR cuente con un nuevo campus, el de Escúzar, ligado al proyecto del acelerador de partículas. Este edificio tiene un coste de casi 8 millones de euros. Precisamente las comunicaciones con el Parque Metropolitano de este municipio han sido objeto de una llamada de atención por parte de la rectora, Pilar Aranda, que advierte de la necesidad de un nuevo ramal de la ronda para facilitar la conexión. En este trabajo de acercar Escúzar deben estar, dijo la rectora, Junta, Diputación y Gobierno central.

Otro punto de interés destacado para el equipo de gobierno de Aranda, es la Azucarera de San Isidro. Adquirida a finales de 2021, se prevé que a finales de este mismo mes se trasladen los primeros grupos de investigación. Aranda apuntó que se trata de un "espacio importante para la provincia", sobre el que ya se prepara un plan director, que contará con "participación ciudadana". Será, en palabras que ya dijo la máxima responsable universitaria en la apertura del curso académico, "una ciudad dentro de la ciudad".

El éxito en las convocatorias de proyectos de investigación a puesto sobre la mesa la necesidad de más espacios para los grupos de trabajo. Así, la antigua Ciencias de la Salud, en la Avenida de Madrid, se ha adecuado con este fin. También se abordará en el final del segundo mandato de la rectora -previsiblemente habrá elecciones en el mes de mayo, aunque es la junta electoral la que debe fijar las fechas- el inicio de nuevos proyectos ligados a las infraestructuras. Ya se dijo en el discurso inaugural, este sería un año dedicado a este apartado. Entre los proyectos que se quieren iniciar (será complicado que Aranda los concluya) están el traslado de Odontología desde el Colegio Máximo, en Cartuja, al PTS. A este mismo campus, el del Parque Tecnológico de Ciencia de la Salud, se pretende llevar Farmacia, aunque "primero" es el turno de Odontología, explicó la rectora en un desayuno informativo mantenido con medios de comunicación.

Otro de los proyectos que previsiblemente avancen en estos meses está la remodelación de la antigua comisaría de calle Duquesa y el trabajo de reorganizar el campus centro. Aranda adelantó que "hay que ver cómo se distribuyen" los espacios entre Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Trabajo Social y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Son centros con problemas de espacio, sobre todo las dos últimas facultades, que comparten edificio. El Centro de Instrumentación Científica también requiere ampliación, cuestión que previsiblemente se aborde con un edificio al final de los Paseíllos.

También se apuntó a un nuevo edificio en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y Telecomunicación (ETSIIT), que también demandó en su momento completar el triángulo que se pensó en un principio para el centro. A estas iniciativas en infraestructuras se une un nuevo aulario en Cartuja, cerca del Mente, Cerebro y Comportamiento, que alivie las estrechuras de facultades como Filosofía y Letras. En este centro clases de segundo curso de Historia del Arte se imparten en el V Centenario, antigua Medicina.

Además, se trabaja en planificar la reforma del Instituto del Agua, cerrar el acuerdo con Fomento para el arreglo de la piscina de Fuentenueva y el convenio para compartir la Casa del Almirante, que fue cedida por el Ayuntamiento primero a Restauración y luego a actividades de Casa de Porras. A esto se unen otros proyectos en los campus de Ceuta y Melilla.

Sobre lo ya realizado y lo que está en marcha, Aranda destacó la intervención en el Hospital Real, que ha permitido aflorar serios problemas en las cubiertas de la zona de intervención. "Están en un estado pésimo". Se han finalizado los trabajos en el módulo de Escultura de Bellas Artes, en Aynadamar, y en la biblioteca de Filosofía y Letras, dos intervenciones que durante años figuraron entre las prioridades. Además, se ha mejorado en eficiencia energética, finalizado las reformas en el Colegio Máximo (Bien de Interés Cultural) y Traducción e Interpretación.

Elecciones a rector

Las infraestructuras tienen, pues, un peso propio en este curso académico, en último en que que será rectora Pilar Aranda. Afirmó que son dos los candidatos que le han expresado su intención de participar, Pedro Mercado, anterior vicerrector de Política Institucional y Planificación; y Pedro García, que fue decano de Relaciones Laborales. Sobre si habrá más, Aranda recordó que cuando ella se presentó eran precisamente dos los candidatos. Además de Aranda se postuló a rector Indalecio Sánchez Montesinos, actualmente delegado de Salud. Sobre las fechas y la coincidencia con las municipales de 2023, apuntó que "nosotros tenemos nuestro ritmos" y que en cualquier caso será la junta electoral la que marque el paso.

La posibilidad de un adelanto electoral no está sobre la mesa. La responsable de la UGR fue tajante. "No me voy a ir". No se descarta que el proceso electoral sea online. En esto también la que decide es la junta electoral.