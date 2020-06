La Universidad de Granada quiere recuperar la "vida universitaria" en septiembre

La Universidad de Granada se ha marcado como objetivo recuperar la "vida universitaria" de cara a septiembre. Tras insistir en que se buscará la "máxima presencialidad" de cara al inicio del próximo curso académico, el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, José Antonio Naranjo, explicó que en la UGR se trabaja para que "el estudiante esté en Granada y disfrute de vida universitaria".

El marco aprobado por las universidades andaluzas, la Junta y la DEVA establece dos modelos de cara al próximo curso, uno "multimodal", en el que se combinan las clases presenciales con las virtuales, y otra enteramente on line. En el caso de la UGR se indicó que "estamos trabajando en la adaptación de este marco general a las características y particularidades de nuestra universidad. El objetivo: máxima presencialidad segura". Así, cuando sea posible, las clases serán presenciales. Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad o las medidas higiénico sanitarias, se harán on line. Para determinar cómo se hará en cada asignatura los centros y facultades trabajan en sus propios planes de contingencia específicos, que deben ser conocidos antes de que comience el periodo de matrícula, según recoge el propio acuerdo marco.

"Se trata de asegurar la máxima seguridad y la máxima presencialidad", apostilló el vicerrector de Política Institucional y Planificación, Pedro Mercado, que insistió en que cada centro contará con su propio plan. Una vez realizado, se presentará a la comunidad universitaria. "Sí o sí" las clases serán presenciales en las asignaturas prácticas y experimentales.

En la UGR hay unos 53.000 estudiantes. De éstos 47.000 estudian grados. Más de 22.000 proceden de otras provincias españolas y otros 3.500 son extranjeros, por lo que el porcentaje de estudiantes de Granada en estudios de grado en la UGR es del 44%.