"Voy a seguir luchando"

Las primeras palabras de Juana Rivas tras conocerse su condena fueron "voy seguir luchando, no lo olvidéis". La madre de Maracena aseguró que se encuentra "bien" y que "esto es más de lo mismo". A las puertas de su casa y mientras subía a un vehículo, Rivas confirmó que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada y mandó un mensaje a todas las personas que la están apoyando: "Lo vamos a conseguir. Es un pasito más para conseguirlo", enfatizó Rivas, que recurrirá la sentencia por considerarla un fracaso del sistema judicial que durante todo la jornada de ayer motivó todo tipo de reacciones de las principales figuras políticas del país.

Tras conocer la sentencia condenatoria, el abogado de Rivas, José Estanislao López, anunció que la recurrirá y apuntó que el fallo es una muestra del "fracaso" del sistema judicial italiano y español, al tiempo que apostilló que ella interpuso una denuncia por violencia de género en julio de 2016 que todavía no ha empezado a investigarse tras fallos y retrasos. Presentará, por tanto, una apelación ante la Audiencia de Granada porque no puede compartir el que considera argumento "pobre" de que no se juzgaba un caso de maltrato, y defendió, en referencia a la indemnización a Arcuri, que la actitud de Rivas no ha sido "mediatizar contra nadie", sino defenderse de unos malos tratos.

Por su parte, Enrique Fabián Zambrano, letrado del padre, mostró su satisfacción por el fallo y recordó que se trata de una más de las resoluciones que, a lo largo de todo el proceso, han dado la razón a su cliente, que prefirió no hacer declaraciones.

La sentencia condenatoria generó ayer muchísimas reacciones por todo el país, entre ellas la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, además de declaraciones de representantes de todo el espectro político español.