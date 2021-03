Vox condena el discurso machista del concejal de Baza (Granada)

Ante las declaraciones realizadas durante el pleno de febrero por Rafael Azor, concejal de VOX en el Ayuntamiento de Baza, Vox ha emitido un comunicado el que desautoriza las afirmaciones machistas, "ya que no están en absoluto en consonancia con el ideario político de nuestra formación y no representan nuestro modo de valorar el deporte femenino".

Eso sí, en el comunicado no se especifica si esta condena también se extiende a las declaraciones en las que afirmaba que "a todas las mujeres les gusta que las piropeen a no ser que amarguen" y que "al frente de ese 8M hay mujeres que no son mujeres", y la nota condena de forma explícita la parte de su discurso en la que habla de que "hay deportes en los que el hombre no tiene el mismo rendimiento que la mujer y no tiene el mismo atractivo, como el toreo o el fútbol".

Asimismo, Vox va a iniciar un proceso interno "para determinar si sus declaraciones han contravenido los estatutos de nuestra formación política, y en el caso de haber sido así, se aplicará lo estipulado en el régimen sancionador de nuestros estatutos".