El acelerador de partículas de Granada entra en la alta política de Estado y busca socios en Europa

Santander es la próxima meta volante para el proyecto del acelerador de partículas que se construye en Granada. La ciudad cántabra acoge este viernes la presentación del proyecto IFMIF Dones en la reunión informal de ministros de Ciencia, Innovación e Investigación de la Unión Europea, cita que está dentro del programa de la presidencia de turno de España del Consejo de Europa

Será el director de IFMIF Dones España, Ángel Ibarra, quien presente ante los máximos responsables de ciencia en la UE el proyecto. Tras introducir las características del acelerador se mostrará un vídeo y habrá un turno de preguntas. El propio Ministerio de Ciencia del Gobierno de España asume que el acelerador es "uno de los pilares fundamentales de la hoja de ruta europea que busca obtener electricidad a partir de la energía de fusión nuclear", y la relevancia de lo que se construirá en Escúzar hace que el proyecto tenga un peso considerable en la agenda de la presidencia española de la UE. En el IFMIF Dones trabajan actualmente dos países, España y Croacia, y se busca la formalización de nuevos aliados que contribuyan a desarrollar la iniciativa científica llamada a ser revolucionaria.

En el acelerador de partículas que se proyecta en Escúzar se probarán los materiales que luego se emplearán en las centrales de fusión nuclear. "Se trata de una fuente de energía segura, sostenible y con capacidad de producir las cantidades suficientes de energía como para abastecer las necesidades de grandes núcleos de población", señala el Ministerio sobre la fusión nuclear.

Sobre el IFMIF Dones se destaca que "se enmarca en la apuesta de España por las energías renovables". La planta en Escúzar está basada en "la construcción de una fuente de neutrones que permita el desarrollo y validación de los materiales" que, como ya se ha comentado, se utilizarán en los futuros reactores de fusión. El pasado 16 de marzo se celebró en Granada el primer comité ejecutivo del proyecto, el máximo órgano de gobierno del IFMIF Dones, en el que participaron quince países de la UE y Japón, uno de los socios con los que se trabaja intensamente en materializar el interés por la infraestructura con una alianza que permita que este país también se integre en el comité ejecuto. Esa reunión de marzo supuso el inicio formal de la fase de construcción del proyecto.

Con la presentación de esta iniciativa ante los ministros de Investigación "se pretende aumentar la participación y aportación de los socios europeos y posibles instituciones interesadas en este programa", detalla el Ministerio.

🇪🇺 Tomorrow will be an extraordinary day for us. The @eu2023es has included the presentation of IFMIF-DONES during the informal ministerial meeting on the #Competitiveness (#Research) of the European Union that will take place in #Santander.👉 https://t.co/X5eulx4O2n pic.twitter.com/gaTuFUn8Da